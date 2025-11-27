Kiro wspiera proces wytwarzania oprogramowania na każdym etapie: od pisania kodu i debugowania, przez tworzenie testów, po generowanie dokumentacji. Spec-driven development jako nowy standard pracy z AI. Od swojej premiery w wersji testowej w lipcu 2024 r. Kiro zdobyło uznanie dzięki podejściu opartemu na specyfikacjach (spec-driven development).

W odróżnieniu od większości asystentów AI generujących kod w sposób często nieprzewidywalny, Kiro wymaga od programisty jasnego zdefiniowania wymagań, na podstawie których tworzy i testuje implementację. AWS podkreśla, że dzięki takiemu podejściu nawet złożone funkcjonalności mogą powstawać znacznie szybciej – przykładowo jeden z modułów Kiro został stworzony wewnętrznie w zaledwie dwa dni zamiast planowanych dwóch tygodni.

Property-based testing – najważniejsza nowość w wersji GA

Wraz z ogłoszeniem wersji GA Kiro otrzymało szereg nowych funkcji, z których najbardziej przełomową jest property-based testing. To podejście umożliwia automatyczne generowanie setek scenariuszy testowych, zamiast ograniczania się jedynie do z góry zdefiniowanych przypadków.

„Tradycyjny test sprawdziłby tylko, czy użytkownik może dodać samochód do ulubionych i go później odnaleźć. Natomiast property-based testing w Kiro testuje setki scenariuszy – od walidacji danych, przez zarządzanie statusami pojazdów, po obliczanie cen przy różnych wariantach rabatów” – wyjaśnia Tomasz Stachlewski, dyrektor ds. architektury w AWS.

To podejście znacząco podnosi jakość i niezawodność tworzonego oprogramowania – szczególnie w systemach, które muszą obsługiwać różnorodne, dynamiczne scenariusze.

Kiro CLI – AI w terminalu

Jednym z najważniejszych elementów premiery jest Kiro CLI, umożliwiające korzystanie z asystenta AI bezpośrednio w terminalu. To duże udogodnienie dla programistów pracujących na serwerach, analizujących problemy w środowiskach produkcyjnych czy automatyzujących zadania DevOps. Kiro CLI wykorzystuje te same modele AI co wersja IDE, w tym Claude Sonnet 4.5, Claude Haiku 4.5 oraz autorski model Auto, który sam dobiera odpowiedni model do konkretnego zadania.

Nowe funkcje dla zespołów i integracja z AWS IAM Identity Center

Wersja GA wprowadza również szerokie możliwości pracy zespołowej. Dzięki integracji z AWS IAM Identity Center administratorzy mogą centralnie zarządzać dostępami, poziomami subskrypcji oraz kosztami. Z kolei obsługa wielu projektów jednocześnie ułatwia wykorzystanie Kiro w większych organizacjach, prowadzących równoległe strumienie prac.

Oferta specjalna dla startupów – nawet 100 licencji za darmo AWS ogłosił także program wsparcia dla startupów na wczesnym etapie rozwoju (do Series B). Firmy spełniające kryteria mogą otrzymać do 100 licencji Kiro Pro+ na rok bez opłat. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 r. i może być łączona z kredytami AWS Activate. Bezpieczeństwo klasy enterprise Kiro zostało zaprojektowane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa AWS stosowanymi we wszystkich kluczowych usługach chmurowych firmy. Narzędzie jest dostępne zarówno dla indywidualnych programistów, jak i dużych organizacji, oferując elastyczne plany oraz centralne zarządzanie.