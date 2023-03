Reklama

Akumulatory te zasilają wiele produktów codziennego użytku, w tym laptopy, telefony i aparaty fotograficzne. Baterie te są uważane za bezpieczne, oczywiście pod warunkiem, że są odpowiednio wyprodukowane, nie mają żadnych wad i są eksploatowane zgodnie z instrukcją, ani nie są modyfikowane. O ile baterie stosowane w smartfonach i podobnych urządzeniach są stosunkowo małe i rzadko poddawane ekstremalnym siłom, o tyle litowo-jonowe ogniwa stosowane w e-rowerach i hulajnogach są wielokrotnie większe i bardziej podatne na uszkodzenia.

Rynek akumulatorów napędzany przez Chiny

Reklama

Problemem jest też kontrola jakości i przestrzeganie norm bezpieczeństwa. Istnieje ogromny, nieuregulowany rynek akumulatorów, który stanowi wyzwanie dla organów regulacyjnych i zagrożenie dla konsumentów. Stany Zjednoczone importują każdego roku setki milionów akumulatorów litowo-jonowych, a wielkość dostaw stale rośnie.

Według danych pochodzących z bazy danych ONZ Comtrade, Chiny odpowiadały za zdecydowaną większość importu baterii do USA w zeszłym roku. Łączna wartość handlu z Chinami wyniosła 9,3 miliarda dolarów. Korea Południowa i Japonia są również popularnymi źródłami importu akumulatorów - jego wartość to odpowiednio 1,3 i 1,0 miliarda dolarów. W grupie dużych dostawców znalazła się też Polska. W 2022 r. z Polski do USA wysłano ogniwa litowo-jonowe o wartości 0,48 mld dolarów.

Całkowita wartość importu USA akumulatorów litowo-jonowych od 2020 roku prawie się potroiła, osiągając w ubiegłym roku 13,9 miliarda dolarów.

Coraz więcej pożarów baterii

Akumulatory do hulajnóg i rowerów elektrycznych stanowią coraz większe zagrożenie pożarowe. Od początku roku do końca lutego akumulatory litowo-jonowe spowodowały już 30 pożarów w Nowym Jorku, zabijając dwie osoby i raniąc 40. Według straży pożarnej to więcej niż łączna liczba pożarów związanych z akumulatorami, którą odnotowano w 2019 r. Od tego czasu liczba takich incydentów mniej więcej podwaja się co roku.

W 2022 roku nowojorska straż pożarna (FDNY) przypisała 216 pożarów wadliwym akumulatorom, co spowodowało wezwania do wprowadzenia odpowiednich przepisów i standardów bezpieczeństwa.

Niedzielny pożar, który wywołał ładujący się akumulator hulajnogi, to kolejny incydent tego typu. Na nagraniach z monitoringu opublikowanych przez FDNY widać, jak podczas ładowała hulajnoga nagle staje w płomieniach. Po weekendowym pożarze członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ritchie Torres zaprezentował nowe przepisy federalne, aby uniknąć pożarów wywołanych przez akumulatory litowo-jonowe.

„Ustawa o ustanawianiu standardów konsumenckich dla akumulatorów litowo-jonowych” wprowadzona przez Torresa wymagałaby od Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich utworzenia standardu bezpieczeństwa produktu konsumenckiego dla akumulatorów litowo-jonowych używanych w osobistych urządzeniach mobilnych, takich jak skutery elektryczne i rowery, w celu ochrony przed ryzykiem pożaru spowodowanego przez takie baterie.