Prezes NFZ wydał 14 lipca zarządzenie przedłużające możliwość wsparcia inwestycji w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego np. poprzez tworzenie kopii zapasowych danych czy zapory sieciowe chroniące przed atakami intruzów. Jednak już 31 lipca oddziały wojewódzkie NFZ skierowały do szpitali pismo, z którego wynika, że na razie należy się wstrzymać z planowaniem takich działań. Wszyscy czekają na wyjaśnienia z Ministerstwa Zdrowia (MZ) lub centrali NFZ. Chodzi bowiem o to, że zarządzenie nie wspomina o finansowaniu i nie jest pewne, czy chodzi tylko o przedłużenie terminu na wydanie pieniędzy przyznanych na podstawie poprzedniego zarządzenia, czy też szpitale będą mogły liczyć na większe fundusze. To powoduje niepewność i stawia pod znakiem zapytania możliwość racjonalnego wykorzystania pieniędzy.

– Jeżeli teraz nie ma podpisanych umów z NFZ dotyczących inwestycji w cyberbezpieczeństwo, to nawet jeżeli przetargi zaczną się na początku września, a umowy zostaną zawarte z początkiem października, to zostają dwa miesiące na to, żeby zrealizować inwestycje – mówi Rafał Dunal, wiceprezes zarządu Polskiej Izba Informatyki Medycznej.

Kompleksowość i ciągłość

Korzystając z dofinansowania, szpitale nie mają też pełnej swobody co do określenia swoich potrzeb i podziału środków. – Cele, na jakie mogą zostać przeznaczone pieniądze z NFZ, i ograniczenia np. w zakresie finansowania szkoleń do 20 proc. wartości umowy nie zawsze odpowiadają potrzebom placówek – mówi Patryk Kozłowski, IT security specialist w Comarch Healthcare S.A. Pozytywnie ocenia przedłużenie projektu NFZ w zakresie dofinansowania inicjatyw związanych z rozwojem cyberbezpieczeństwa. Zaznacza jednak, że bezpieczne oprogramowanie to tylko jedna ze składowych obok nowoczesnego sprzętu, wykorzystującego aktualne oprogramowanie systemowe, bezpiecznej konfiguracji, która jest nadzorowana i rozwijana przez świadomy personel IT, czy sprawnego zarządzania kopiami zapasowymi.

