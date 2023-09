Dlaczego silny kod PIN jest tak ważny?

W obecnych czasach nasza tożsamość i finanse są coraz bardziej wystawione na ryzyko. Właśnie dlatego wybór odpowiedniego kodu PIN (Personal Identification Number) ma fundamentalne znaczenie. Nie jest to tylko kombinacja czterech lub sześciu cyfr, ale także kluczowa bariera oddzielająca cenne dane osobowe i środki finansowe od potencjalnych zagrożeń. Dlaczego więc warto zadbać o mocny kod PIN?

Kod PIN stanowi pierwszą linię obrony przed włamaniami i atakami hakerów. “Włamywacze” często próbują odgadnąć lub złamać kod PIN, korzystając z różnych środków, takich jak metoda prób i błędów lub wykorzystywanie specjalnego oprogramowania. Im bardziej skomplikowany i silniejszy jest twój kod PIN, tym trudniejsze jest jego złamanie.

Silny kod PIN to także doskonała ochrona przed różnymi formami oszustw, takimi jak kradzież tożsamości lub oszczędności. Działa on jak tarcza, która zapobiega dostępowi do kont przez nieuprawnione osoby, nawet jeśli dostaną się one w jakikolwiek sposób w posiadanie twoich danych logowania.

W niektórych sytuacjach silny kod PIN może stanowić prawne zabezpieczenie. Na przykład, w przypadku utraty karty płatniczej lub urządzenia, na którym zapisane są twoje dane, kod PIN może stanowić ostatnią linię obrony przed nieautoryzowanym użyciem tych zasobów.

Najgorsze kody PIN: jakich liczb unikać?

Niektórzy ludzie nadal wybierają bardzo słabe kody PIN, co sprawia, że stają się łatwym celem dla przestępców. Oto lista najgorszych kodów PIN, których nie powinieneś używać:

2580, 0852, 1004 - To jedne z najbardziej powszechnych i słabych kodów PIN. Unikaj ich za wszelką cenę.

- To jedne z najbardziej powszechnych i słabych kodów PIN. Unikaj ich za wszelką cenę. 1234, 0000 - Podobnie jak "1234", "0000" to oczywisty wybór dla włamywaczy.

- Podobnie jak "1234", "0000" to oczywisty wybór dla włamywaczy. 1111, 7777, 4444, 5555 - Unikaj prostych sekwencji liczb.

- Unikaj prostych sekwencji liczb. 6969 - Wybieranie kodów PIN na podstawie słów lub fraz (zwanych również "hasłami wizualnymi") to również zła praktyka. 1998, 2000, 1999 - Hasła będące rokiem urodzenia są najłatwiejsze do odgadnięcia, ponieważ zaczynają się od kombinacji “19” lub “20”, co jest już połową sukcesu włamywacza.

Jak wybrać silny kod PIN?

Teraz gdy wiesz, jakich kodów PIN należy unikać, dowiedz się, jak wybrać mocny i bezpieczny PIN. Oto kilka wskazówek:

Unikaj prostych sekwencji, takich jak 1234 czy 0000;

Unikaj łatwych do odgadnięcia haseł. Nie twórz kodu PIN na podstawie słów, dat urodzenia czy innych łatwo dostępnych informacji, takich jak np. imię twojego zwierzaka;

Nie używaj oczywistych kombinacji. Unikaj tych, które są łatwe do zdobycia dla innych, takie jak rok Twojego urodzenia czy numer telefonu (takie informacje w prosty sposób można znaleźć np. w Twoich social mediach);

Zmieniaj kod PIN regularnie, może to zwiększyć bezpieczeństwo Twojego konta lub urządzenia.

Twoje bezpieczeństwo, zarówno online, jak i offline, jest w dużej mierze uzależnione od wyboru odpowiedniego kodu PIN. To kluczowa kwestia, która nie może być bagatelizowana. Unikaj zatem łatwych do odgadnięcia kombinacji i pamiętaj, że niezależnie od siły kodu PIN, nigdy nie powinieneś go zapisywać w notatkach na telefonie czy w portfelu. W przypadku ich utraty, dostęp do Twoich kont może stać się znacznie łatwiejszy dla nieuprawnionych osób.