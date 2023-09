W obecnych czasach, kiedy internet stanowi nieodłączną część codziennego życia większości z nas, warto zrozumieć, że hasło do naszych online'owych kont pełni niezmiernie istotną rolę. Dlaczego zatem powinniśmy przywiązywać tak dużą wagę do siły naszych haseł? To nie tylko kwestia ochrony naszych cennych informacji, ale także naszej własnej tożsamości. Silne hasło stanowi pierwszą linię obrony wobec coraz bardziej wyrafinowanych cyberataków, które stale się rozwijają. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakich haseł powinieneś unikać.

Reklama

Dlaczego silne hasło jest ważne?

Hasło stanowi główną barierę chroniącą wrażliwe dane przed niepożądanym dostępem. Silne zabezpieczenie to najważniejsza forma ochrony przed coraz bardziej zaawansowanymi cyberatakami. Hackerskie metody stale ewoluują, stając się coraz bardziej efektywne. Słabe i łatwe do odgadnięcia hasła stanowią kuszący cel dla przestępców online.

Reklama

Najbardziej niebezpieczne hasła, których powinno się unikać

Poniżej przedstawiamy listę najbardziej niebezpiecznych haseł tego roku. Jeżeli na tej liście zobaczysz swoje hasło – natychmiast je zmień!

123456, 12345678, 123456789

123123

password

qwerty

zaq12wsx

admin

abc123

iloveyou

welcome

To tylko przykłady popularnych haseł łatwych do odgadnięcia. Jeśli twoje hasło jest podobnie proste i przewidywalne, to jesteś narażony na duże ryzyko.

Dlaczego jednak ludzie wybierają tak słabe hasła? Główną przyczyną jest chęć zapamiętania hasła. Skomplikowane hasła są trudniejsze do zapamiętania, co prowadzi do wybierania łatwiejszych opcji. Jednak kosztem łatwego hasła jest bezpieczeństwo.

Jak stworzyć silne i trudne do odgadnięcia hasło?

Oto kilka wskazówek, które pozwolą ci na stworzenie skomplikowanego hasła:

Mieszaj znaki, używaj liter (dużych i małych), cyfr i symboli;

Unikaj słownikowych słów. Hackerskie algorytmy często testują słowa słownikowe;

Wykorzystaj frazy lub użyj zdania, lub frazy, którą możesz łatwo zapamiętać, a następnie dodaj cyfry lub symbole;

Twoje hasło powinno mieć przynajmniej 12 znaków;

Zmieniaj swoje hasła regularnie, nawet te mocne;

Stosuj inne hasła do każdej z platform, na których się logujesz. W ten sposób ochronisz swoje profile przed kradzieżą danych w przypadku złamania jednego z zabezpieczeń.

Oprócz silnego hasła rozważ użycie narzędzi takich, jak menedżer haseł lub włączenie uwierzytelniania dwuetapowego. Dają one dodatkową warstwę ochrony przed niechcianymi dostępami.