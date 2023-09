Steve Wozniak to amerykański inżynier i wynalazca. Zgodnie z informacjami na stronie nationalmedals.org, wraz ze Stevem Jobsem i Ronaldem Waynem założył firmę Apple Computers w 1976 r. We współpracy z Jobsem Wozniak stworzył komputer Apple I, a także osobiście opracował kolejny model, Apple II. W 1985 r. otrzymał odznaczenie National Medal of Technology.

"Powinieneś zostać poinformowany, jaka to sztuczna inteligencja"

Jak ocenił Steve Wozniak w piątek podczas konferencji "The Three Seas Generation Freedom Conference 2023" organizowanej przez Politechnikę Warszawską, technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI) mogą pomóc w wielu kwestiach, ale mogą również spowodować wiele złych rzeczy.

Wskazał, że dzięki urządzeniom takim jak Chat GPT, można szybko uzyskać "dobrze sformułowane, dobrze napisane odpowiedzi". Zauważył jednak, iż często w wygenerowanych w ten sposób treściach są błędy oraz "totalne kłamstwa". Wozniak zwrócił również uwagę na technologie deepfake, które umożliwiają m.in. cyfrową obróbkę zdjęć lub głosu, a przez to podszywanie się pod inne osoby. W jego ocenie, mogą one służyć do wyłudzeń finansowych, np. poprzez podszywanie się pod znajomych czy osoby z rodziny z prośbą o wysłanie pieniędzy.

Współzałożyciel Apple Computers stwierdził, iż treści generowane przez AI powinny być oznaczone jako stworzone przy pomocy tej technologii.

"Powinieneś zostać poinformowany, jaka to sztuczna inteligencja. I jaka konkretnie sztuczna inteligencja. Wszystkie są inne. Na czym ta konkretna była trenowana?" – przekazał.

"Niektórzy obawiają się, że stracimy przez to pracę…"

Zdaniem Wozniaka, użytkownicy powinni być też informowani o tym, jakie pytanie zostało zadane AI, na podstawie którego wygenerowano treść. Co ważniejsze – dodał – w odpowiedziach sztucznej inteligencji powinny być przypisy na wzór artykułów naukowych, które odsyłają do źródła danej informacji.

"Jeśli używasz sztucznej inteligencji, powinieneś być w stanie zobaczyć małe zakładki lub wyświetlić zakładki każdego utworzonego zdania i móc powiedzieć, z którego źródła internetowego się ono wzięło" – powiedział Wozniak.

W jego ocenie, potencjalne regulacje nakładane na firmy, związane z rozwojem AI, nie mają na celu ograniczyć ich działalności oraz rozwoju tej technologii, tylko powstrzymać szkody z nią związane.

"Sztuczna inteligencja powinna być wielkim narzędziem, które pomoże ludziom pójść dalej niż kiedykolwiek. Każdy krok w technologii jest taki. Niektórzy obawiają się, że stracimy przez to pracę. Czy nie przeszliśmy przez rewolucję przemysłową? Wciąż mamy pracę" – podsumował twórca Apple I.