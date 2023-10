Apple sukcesywnie przenosi wytwarzanie swoich urządzeń poza Chiny. Największym beneficjentem tej polityki są Indie, gdzie iPhony są montowane już od 2017 r. (model SE). Ale do tej pory odpowiadały za to trzy tajwańskie firmy: Foxconn, Wistron i Pegatron.

Tata kupuje biznes

W piątek zarząd Wistron Corp z siedzibą w Tajpej udzielił zgody „na podpisanie umowy w sprawie sprzedaży 100 proc. udziałów w Wistron InfoComm Manufacturing (India) firmie TELP”. To spółka zależna, należącą w całości do Tata Sons, zajmująca się wytwarzaniem smartfonów i komponentów. Została utworzona zaraz po informacjach o tym, że Apple będzie chciał przenosić swoją produkcję poza Chiny.

Wistron nie skomentował sprzedaży fabryk. Firma posiadała cztery linie montażowe do produkcji iPhone'a 14 w zakładach w strefie przemysłowej Kolar (południowe Indie). Zatrudnia tam między 14 a 15 tys. pracowników. Do końca listopada miała otworzyć kolejną, produkcja miała wystartować w styczniu przyszłego roku. Przedsiębiorstwo ma też chwilowo nieczynną placówkę w Peenya w Bengaluru, kolejna jest wykorzystywana do naprawy produktów Apple.

Tata jest gigantyczną grupą z siedzibą w Mumbaju, która działa w ponad 100 krajach.W jej skład wchodzą między innymi Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services, Tata Communications, Tata Global Beverages i Tata Chemicals. Kapitalizacja na dzień 31 marca 2017 wynosiła 130 miliardów USD, roczne przychody – 50 mld, zatrudnienie – 700 tysięcy osób.

Indie chcą być alternatywą dla Chin

Indie bardzo mocno stawiają na przejęcie produkcji z Chin. „Zakup Wistron pobudzi kolejny cykl inwestycji w indyjskim ekosystemie produkcji elektroniki i zasygnalizuje dojrzewanie krajowych firm zajmujących się produkcją kontraktową” - stwierdził minister stanu ds. elektroniki i technologii informatycznych, Rajeev Chandrasekhar. Dodał, że iPhony produkowane przez Tatę będą dostępne zarówno na rynku indyjskim, jak i globalnym.

„Firmy takie jak Tata, które po przejęciu zakładów Wistron mogą specjalizować się zarówno w produktach sprzedawanych w wielkich ilościach z niską marżą, jak i małej ilości z wysoką marżą, pomogą we wzmacnianiu krajowego ekosystemu elektronicznego” – powiedział Chandrasekhar.

Według raportu JPMorgan Apple planuje do 2025 r. przenieść 25 proc. produkcji iPhone'ów do Indii. Oczekuje się, że udział Chin spadnie do 91,2 proc. światowych dostaw w 2023 r. z 93,5 proc. w roku ubiegłym. Do końca tego roku udział Indii wzrośnie do 10 proc. światowych dostaw, zaspokajając jednocześnie 85 proc. lokalnego zapotrzebowania.

Nie tylko Apple

Apple nie jest jedyną firmą, która przenosi produkcję do Indii. Kolejnym gigantem jest Google. Na początku tego miesiąca dyrektor generalny Alphabet, Sunder Pichai, powiedział, że Google rozpocznie produkcję najnowszego urządzenia Pixel w Indiach. Jego premiera planowana jest na początek przyszłego roku, najprawdopodobniej chodzi o model 8a. Również w Indiach został zaprojektowany procesor Tensor G3, który napędza pokazane na początku października Pixele 8.

Tata stawia również na produkcję półprzewodników. Firma opracowała 5-letni plan inwestycji o wartości 90 miliardów dolarów. Prezes firmy chce, by łańcuch dostaw umożliwiający produkcję smartfonów i pojazdów elektrycznych był odporny na ewentualne kłopoty związane z sytuacją międzynarodową.