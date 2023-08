Na początku sierpnia Indie ogłosiły ograniczenia w imporcie laptopów, komputerów i tabletów. Firmy będą musiały starać się o specjalną licencję. Pierwotnie przepisy miały wejść w życie natychmiast, jednak władze przesunęły termin na 1 listopada, dając producentom czas na przygotowanie się.

Reklama

Bezpieczeństwo i biznes

Bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji Indyjski minister handlu i przemysłu Piyush Goyal powiedział, że jest ona podyktowana względami bezpieczeństwa. „Nawet samochody Tesli nie mogą przebywać w pobliżu Xi Jinpinga, prezydenta Chin, ze względu na świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa. Indie muszą również chronić się przed krajami wrogimi ich interesom” – dodał. Jego zdaniem nie będzie żadnych zakłóceń w dostępności produktów ani wzrostu cen, a rząd Indii jest otwarty na dyskusję na temat „realnych opcji”.

Reklama

/> />

Stracą na tym wszyscy

Amerykańscy producenci (m.in. Apple, Intel, Google) zawarli nieformalną koalicję, która ma na celu wywarcie presji, aby ten kraj ponownie rozważył swoją decyzję. Chcą dostać dodatkowy czas – od 9 do 12 miesięcy – na dostosowanie się do nowych przepisów. Zwróciły się już z prośbą o interwencję do rządu USA.

„Ta polityka – ogłoszona bez wcześniejszego powiadomienia lub konsultacji społecznych – może znacząco zakłócić handel, utrudnić wysiłki na rzecz ściślejszej integracji Indii z globalnymi łańcuchami dostaw i zaszkodzić firmom i konsumentom w obu krajach” – piszą sygnatariusze w specjalnym oświadczeniu.

/> />

Ich zdaniem może to prowadzić do podniesienia cen i ograniczenia wyboru dla indyjskich użytkowników. Problemem będzie również eksport komputerów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem, co ograniczy ich użyteczność w Indiach. Uważają również, że licencje spowodują „znaczne ryzyko” dla amerykańskich inwestycji w tym kraju.

Drugie dno decyzji Indii

Zdaniem analityków ograniczając możliwość eksportu, Indie chcą skłonić firmy do jeszcze bardziej zdecydowanych inwestycji w ich kraju. Spośród firm komputerowych w tym momencie tylko HP i Dell produkują sprzęt w Indiach.

Ten kraj to największy konkurent Chin, a producenci z branży technologicznej coraz częściej przenoszą tam produkcję. Apple planuje, że do 2025 r. 25 proc. iPhonów będzie powstawało w Indiach, do 2017 r. ma to być aż 50 proc. Smartfony produkuje tam również Samsung.

Indyjski rynek należy do najbardziej chłonnych na świecie. Wartość importu laptopów, tabletów i komputerów w 2 kwartale tego roku osiągnęła 19,7 miliarda dolarów. Rok do roku to wzrost o 6,25 proc.

/> />

Wg. Indyjskiego planu (program „Make in India” rozpoczęty w 2014 r.) do 2026 r. wartość sprzętu tam produkowanego ma sięgnąć 300 mld dolarów. W czerwcu Micron, amerykański producent chipów, ogłosił otwarcie fabryki w Gudżarat na zachodzie kraju. Wartość inwestycji to 825 mln dol. Swoją działalność rozszerzać ma również Foxconn, który jest głównym dostawcą Apple.

źródło