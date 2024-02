– Konsekwentnie realizujemy proces, którego efektem będzie jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce związana z kluczowymi technologiami – zapewnia Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

To odpowiedź na publikację Dziennika Gazety Prawnej. W poniedziałek ujawniliśmy, że rząd nie przesłał jeszcze Komisji Europejskiej notyfikacji, czyli wniosku o zgodę na przekazanie Intelowi ok. 6 mld zł pomocy publicznej. Amerykański gigant ma pod Wrocławiem postawić Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników wart w sumie ok. 20 mld zł. Inwestycja, według nieoficjalnych zapowiedzi, miała szanse ruszyć nawet w pierwszym kwartale 2024 r., ale już wiadomo, że ten termin nie jest realny. Byłoby to możliwe, jeśli notyfikacja trafiłaby do Brukseli do końca grudnia. Tych formalności nie zdążył dopełnić rząd Mateusza Morawieckiego, a – jak słyszeliśmy źródłach rządowych – obecny gabinet chce renegocjować umowę z Intelem tak, by dołożył on więcej pieniędzy na rozwój polskiej nauki.

Dziś resort cyfryzacji poinformował, że sprawa formalności ruszyła.

- Złożyliśmy wniosek prenotyfikacyjny do UOKiK o zamiarze udzielania pomocy publicznej – informuje Dariusz Standerski. Prenotyfikacja to postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Jak wyjaśniają służby prasowe resortu: „W przypadku pomocy dla Intel (pomoc indywidualna) postępowanie prenotyfikacyjne będzie prowadzone między Polską a Komisją Europejską oraz Intel. W tym czasie strony postępowania mają możliwość nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy”.

Zgodnie z interpretacją resortu, w toku takiego postępowania Polska może liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanego projektu pomocy. Ma to wpływ na lepsze przygotowanie późniejszego wniosku o notyfikację i skrócenie czasu trwania samej notyfikacji pomocy.

Kiedy zostanie wysłana sama notyfikacja, która de facto uruchomi unijną maszynę? Na to pytanie resort cyfryzacji nadal nie odpowiada.