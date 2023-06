W zamian za zapowiedzianą w zeszłym tygodniu inwestycję pod Wrocławiem o wartości ok. 20 mld zł amerykański Intel powinien otrzymać pomoc publiczną o wartości przynajmniej 1 mld zł. Tak wynika z analizy danych o pomocy dla dotychczasowych największych inwestorów zagranicznych w naszym kraju.

Jak wynika z informacji przekazanych DGP przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, najwięksi otrzymali wsparcie odpowiadające średnio 5,6 proc. deklarowanej wartości przedsięwzięcia. Pięć największych projektów – wszystkie związane z branżą motoryzacyjną – ma łączną wartość 11,5 mld zł. Pomoc publiczna dla nich to prawie 650 mln zł. Mowa o subsydiach w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

Może być więcej

Co do kwoty wsparcia pozostają na razie spekulacje, bo jak informuje resort rozwoju, „rozmowy z firmą Intel objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa i mają charakter poufny”. Wsparcie dla amerykańskiego giganta technologicznego może być większe. W Niemczech, gdzie postawi fabrykę jeszcze większą niż u nas, wynegocjował on z władzami aż około jednej trzeciej wartości projektu, co oznacza niemal 10 mld euro. Kwota ta obejmuje nie tylko pomoc inwestycyjną, lecz także subsydia mające rekompensować wysokie ceny energii.

