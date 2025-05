Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej została zorganizowana po raz pierwszy wspólnie przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL wraz z operatorami zrzeszonymi w iNET Group. Równolegle odbywało się Forum Telewizji Lokalnych. Podczas wydarzenia analizowano bieżące wyzwania rynku i wspólnie dyskutowano o kierunkach jego rozwoju. W centrum uwagi znalazły się tematy cyfrowej suwerenności, bezpieczeństwa, unijnych regulacji, roli operatorów hurtowych oraz przyszłości szerokopasmowego internetu.

Konferencję zainaugurowało wystąpienie Bogdana Łagi, prezesa zarządu PIKE i Grzegorza Szeligi, prezesa zarządu iNET Group. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła także przedstawicieli polskiego rządu, m.in. wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który wskazywał rolę operatorów kablowych w transformacji cyfrowej Polski. Z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Gramatyka oraz Bartłomiej Pejo, przewodniczący sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii, rozmawiali z biznesem i regulatorami (UKE) o wzajemnej współpracy i rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Obecność szerokiego grona interesariuszy umożliwiła wymianę doświadczeń między sektorem publicznym a prywatnym. W centrum wielu debat wydarzenia znalazła się potrzeba rzeczywistego dialogu między światem biznesu, administracją publiczną, ekspertami i regulatorami. Podkreślano, że przyszłość rynku telekomunikacyjnego w Polsce zależy od stabilnych, przewidywalnych przepisów oraz partnerskiego podejścia państwa do operatorów.

Sprzętowe wsparcie dla sztucznej inteligencji

Konferencji towarzyszyła wystawa, podczas której nadawcy, producenci oraz dostawcy sprzętu i usług zaprezentowali innowacje technologiczne oraz oferty kanałów tematycznych.

Tuż obok miejsca debat swoje najnowsze rozwiązania technologiczne zaprezentowała w pierwszym dniu wydarzenia firma Huawei, wieloletni partner konferencji PIKE. Mobilną ekspozycję zorganizowano w ramach Huawei Europe Enterprise Roadshow 2025, którego hasłem przewodnim jest „Accelarate Industrial Digital Intelligence”. W Sopocie, w specjalnie przystosowanej do tego celu ciężarówce, można było zapoznać się z systemami pamięci masowej (Storage), sieci optycznych (Optical Network) oraz rozwiązań transmisyjnych i przełączających (Datacom) wspierających rozwój sektora opieki zdrowotnej, administracji publicznej, edukacji, usług internetowych, handlu oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Odwiedzający mieli okazję do rozmowy z inżynierami Huawei, którzy oprowadzali po centrum ekspozycyjnym marki.

Konrad Tutak, Data Center Solution Sales Leader w Huawei Enterprise Polska, który zajmuje się obszarem storage, czyli systemami przechowywania pamięci masowej, opowiadał w Sopocie m.in. o Oceanstor A800 AI Storage.

– To nie jest standardowa pamięć masowa, lecz rozwiązanie przeznaczone do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją, w szczególności dużymi modelami językowymi. Tego typu systemy mają bardzo specyficzne wymagania dotyczące przepustowości, a także parametrów zapisu i odczytu danych. Przechowywane są wyłącznie dane nieustrukturyzowane, które stanowią podstawę działania modeli AI – mówił Konrad Tutak.

Chodzi o dane takie jak teksty, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, które stanowią podstawę procesu uczenia modeli sztucznej inteligencji, w trakcie ich przetwarzania.

– Z myślą o takich zastosowaniach został stworzony Oceanstor A800 AI Storage zaprojektowany tak, aby niezwykle szybko i wydajnie zapisywać setki milionów plików, a jednocześnie umożliwiać błyskawiczny dostęp do pojedynczych, ogromnych zbiorów danych. Przykładowo ChatGPT generuje plik kontrolny, którego rozmiar może przekraczać nawet ponad 30 terabajtów. W sytuacji gdy programista musi uzyskać ponownie dostęp do takiego pliku kontrolnego, kluczowe jest, aby system był w stanie szybko go odtworzyć. OceanStor A800 AI Storage jest rozwiązaniem, które spełnia te wymagania – opisywał Konrad Tutak.

Oceanstor A800 AI Storage to nie jest standardowa pamięć masowa, lecz rozwiązanie przeznaczone do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją, w szczególności dużymi modelami językowymi – podkreślał Konrad Tutak

Ekspert Huawei Enterprise Polska podkreślił jednocześnie, że Oceanstor A800 AI Storage nie jest jedynie bardzo dużym dyskiem komputerowym. To zaawansowana macierz dyskowa, na którą mogą się składać nawet tysiące dysków flash NVMe.

– Niezależnie od tego, czy w macierzy dojdzie do awarii jednego, dwóch czy nawet trzech dysków lub inny komponent ulegnie awarii, system zapewnia nieprzerwany dostęp do danych. Nie dochodzi do ich utraty, co jest kluczowe w przypadku tego typu zastosowań – mówił przedstawiciel Huawei.

Dodał również, że macierz dyskowa może pracować nieprzerwanie wiele lat, podczas gdy tradycyjny dysk w laptopie wymaga przerw ze względu na zużycie i większe ryzyko awarii.

Innym nowym rozwiązaniem zaprezentowanym w ramach Huawei Europe Enterprise Roadshow 2025 był Oceanstor Dorado. Jest to macierz komputerowa oparta na pamięci flash, stworzona pod wirtualizację, maszyny wirtualne, bazy danych. Znajduje ona zastosowanie w wielu sektorach gospodarki.

– Macierz A800 została stworzona pod sztuczną inteligencję, pod dane nieustrukturyzowane i protokoły plikowo-obiektowe. Oceanstor Dorado ma zastosowanie blokowo-plikowe, czyli jest przeznaczona pod protokoły blokowe i dane ustrukturyzowane, na przykład wirtualizację, bazy danych, ale także pod protokoły plikowe jako macierz NAS – opisywał Konrad Tutak.

Nowoczesne i bezpieczniejsze sieci oraz Wi-Fi 7

Innym ciekawym obszarem, który zaprezentowano w ramach Huawei Europe Enterprise Roadshow 2025, były urządzenia sieciowe.

– Na naszej ekspozycji prezentujemy pełne spektrum rozwiązań sieciowych. Na specjalnie przygotowanych schematach pokazujemy, w jaki sposób stacje użytkownika przez urządzenia dostępowe, między innymi access pointy, łączą się z naszą siecią, następnie przechodzimy do switchy (przełączników scalających poszczególne segmenty sieci komputerowych), switchy agregacyjnych, aż po urządzenia zapewniające bezpieczeństwo, takie jak firewall – tłumaczył Arkadiusz Skubida, IP Product Manager w Huawei Polska.

Prezentacja objęła szeroki wachlarz urządzeń dostosowanych do różnorodnych zastosowań.

– Co istotne, wszystkie te komponenty można zintegrować w ramach jednego systemu zarządzania, co znacząco ułatwia pracę administratorom odpowiedzialnym za nadzór nad infrastrukturą sieciową – dodał.

Wśród prezentowanych rozwiązań znalazł się także punkt dostępowy Access Point Wi-Fi 7.

– To nasza najnowsza technologia wykorzystywana w rozwiązaniach opartych na internecie rzeczy (IoT). Taki punkt dostępowy może być montowany na ścianie, suficie lub innym elemencie infrastruktury. Zapewnia bezprzewodową łączność dla urządzeń takich jak smartfony czy laptopy. Dodatkowo istnieje możliwość integracji modułów IoT, które mogą komunikować się np. z elektronicznymi etykietami cenowymi w sklepach – opowiadał Arkadiusz Skubida. – Podobne rozwiązania funkcjonują już w niektórych polskich sieciach handlowych, gdzie pod produktami znajdują się elektroniczne cenowniki. Dzięki temu, zamiast wysyłać pracowników na miejsce, aby umieszczali kartki z cenami, właściciel sklepu zdalnie poprzez aplikację online aktualizuje ceny jednym kliknięciem.

Kolejną nowością zaprezentowaną przez Huawei w Sopocie była technologia Wi-Fi Shield, czyli innowacyjne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej.

– Gdy punkt dostępowy Wi-Fi łączy się bezprzewodowo z urządzeniem, takim jak smartfon, medium transmisyjnym jest otaczająca nas przestrzeń. To oznacza, że osoby znajdujące się w pobliżu mogą próbować tę komunikację podsłuchać – tłumaczył obrazowo Arkadiusz Skubida. – Choć transmisja zazwyczaj jest szyfrowana, cyberprzestępcy dysponują coraz bardziej zaawansowanymi metodami ataku. Dzięki wielu wbudowanym antenom punkt dostępowy Wi-Fi potrafi precyzyjnie określić lokalizację uwierzytelnionego użytkownika. W trakcie komunikacji z nim urządzenie generuje sztuczny szum w pozostałych kierunkach i zakłóca sygnał docierający do potencjalnych podsłuchujących. Jest to unikalna funkcjonalność, którą jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek – mówił przedstawiciel Huawei.

Dodał również, że w czasach, gdy bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie, tego typu rozwiązanie może się okazać niezwykle wartościowe dla wielu klientów.

Mobilne innowacje w całej Europie

Trasa mobilnej ekspozycji Huawei przebiega przez cały kontynent. W tym roku odwiedzi ona łącznie 15 krajów i aż 25 europejskich miast, wśród nich Paryż, Ateny, Wiedeń, Budapeszt czy Dublin. To wyjątkowa szansa, by z bliska poznać i wypróbować najnowocześniejsze technologie marki.

Prezentowana podczas konferencji w Sopocie ekspozycja przyciągnęła uwagę licznych odwiedzających, będąc okazją do prezentacji innowacyjnych technologii z portfolio marki, wymiany doświadczeń i bezpośrednich spotkań z partnerami, klientami i gośćmi, którzy brali udział w tegorocznej edycji wydarzenia. Sopot był ostatnim przystankiem w Polsce, wcześniej ekspozycję można było zobaczyć w Warszawie (21 maja) oraz Krakowie (23 maja).

AP