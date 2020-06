Od połowy maja resort rolnictwa prowadzi kampanię zachęcającą do wypoczynku na wsi, do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych.



"Agroturystyka daje możliwość wypoczynku całym rodzinom, bez ścisku i tłoku, na terenie całego kraju" – powiedział Giżyński na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.



Zaznaczył, że wypoczynek na wsi umożliwia nie tylko kontakt z naturą, ale też z tradycją i kulturą oraz dziedzictwem kulinarnym. Poza tym jest to - jak dodał wypoczynek - zdrowy i bezpieczny, co ma istotne znaczenie w czasie pandemii.



Poinformował, że według danych GUS na koniec grudnia 2019 r. liczba gospodarstw agroturystycznych w Polsce wynosiła ponad 8,1 tys. i liczyła ponad 91 tys. miejsc noclegowych. Najwięcej obiektów jest w woj. małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim, a najmniej w woj. opolskim, lubuskim i łódzkim.



Kwatery agroturystyczne są w dużej mierze obiektami sezonowymi, dlatego najwięcej turystów nocuje w miesiącach wakacyjnych.

