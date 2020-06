Resort podaje, że rozwiązanie Qtravel API będzie nowością na polskim rynku turystycznym. Opiera się na algorytmach rozumienia języka naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i jest dostosowane do wielkoskalowego zastosowania w wyszukiwarce. Prace nad nim ruszą 1 lipca.

MFiPR wyjaśnia, że wyszukiwarka stawia na pytania otwarte, np. "Gdzie pojechać na wakacje w ciepłe kraje w lutym", "Gdzie pojechać z żoną na nurkowanie w lato", "Który hotel dla nowożeńców wybrać na Karaibach". Dzięki przygotowanym algorytmom analizy języka naturalnego silnik zamieni ogólne, nieustrukturyzowane pytania, sformułowane w języku naturalnym, na postać numeryczną, ustrukturyzowaną – i zwróci użytkownikowi oferty spełniające jego kryteria.

Maszynowe "zrozumienie" treści pytania i ofert umożliwi wprowadzenie elementów interakcyjności w komunikacji i dojście do wyboru szytych na miarę ofert zaledwie w kilku krokach – podkreśla resort.

Firma z Gdańska złożyła wniosek o dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka NCBR. Na opracowanie nowatorskiego systemu wyszukiwania i prezentacji ofert turystycznych otrzyma 3,2 mln zł z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Całkowita wartość projektu to 4,4 mln zł.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka przekonuje, że mimo zachwiania spowodowanego pandemią branża turystyczna ma przed sobą przyszłość. "Jak pokazują dane GUS, w 2018 r. ponad 60 proc. dorosłych mieszkańców Polski co najmniej raz wybrało się w podróż turystyczną, a w ciągu roku odbyliśmy w sumie 72 mln podróży.(...) Wsparcie z Funduszy Europejskich dla innowacji w turystyce, które powstają w naszym kraju, przekłada się na nasze zdrowie i nowe siły, a także powstawanie nowych miejsc pracy i wybór naszego kraju jako wymarzonego miejsca na wakacje, wypoczynek i miejsce spędzania wolnego czasu" – powiedziała Gembicka.

Reklama

Zdaniem dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Wojciecha Kamienieckiego naturalna ciekawość świata i potrzeba odpoczynku, a także wsparcie dla firm działających w tym obszarze, pozwolą całej branży szybko podźwignąć się z kryzysu.

"Z pewnością nowa turystyka będzie trochę inna i wymagać będzie większej troski o klienta. W ten trend doskonale wpisuje się lepsze dopasowanie dziesiątek tysięcy ofert do zapytań użytkowników, nad którym pracują nasi przedsiębiorcy i naukowcy" – zauważył Kamieniecki.

MFiPR zwraca uwagę, że operujący na rynku travel gracze potrzebują nowych, dostosowanych do istniejących potrzeb narzędzi, które pomogą prowadzić biznes w nowej odsłonie.

"Potrzebna będzie łatwiejsza, szybsza, lepsza orientacja, szybka identyfikacja atrakcyjnych ofert, optymalizacja wyboru, filtrowanie dostępnych propozycji według różnorodnych – niegdyś całkiem nieistotnych – kryteriów" – podkreśla resort.

Prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniem zajmą około dwóch lat. Następnie spółka chce wdrożyć wypracowane rozwiązania, a także zaoferować je licencjobiorcom – przekazało MFiPR.

Szybka Ścieżka NCBR, w której ramach powstaje projekt, to program wsparcia innowacji w Polsce, realizowany w ramach programu Inteligentny Rozwój. Jego adresaci to przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Mogą się one ubiegać o dofinansowanie realizacji projektu badawczo-rozwojowego, który obejmuje przynajmniej prace rozwojowe. Celem powinno być opracowanie nowych albo udoskonalenie już istniejących projektów lub usług.

1 lipca NCBR ogłosi kolejny konkurs Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) realizujących projekt poza województwem mazowieckim. Nabór wniosków rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 14 września br. – poinformowało ministerstwo.