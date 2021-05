W poniedziałkowym komunikacie podano, że w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Automarket.pl, plany wyjazdowe deklaruje 77,5 proc. dorosłych Polaków. Blisko połowa z nich (42,5 proc.) wie już na pewno, że w podróż wyruszy własnym autem, a zastanawia się nad tym kolejnych 38 proc. respondentów. Tylko 22,5 proc. osób jednoznacznie deklaruje, że w tym roku w ogóle nie wyjedzie na wakacje.

Dodano, że jednym z powodów, dla których część badanych nie zdecydowała jeszcze, czy pojedzie na wakacje swoim autem jest przekonanie, że posiadany samochód nie nadaje się na dłuższe wyprawy.

Do takich wątpliwości przyznaje się ponad 1/3 badanych: co trzecia osoba z tej grupy ma auto za małe, by pomieścić wszystkie potrzebne bagaże i pasażerów, a co czwarta wskazuje na awaryjność, czy niepewność sprawności samochodu w dłuższych podróżach. Co piąta osoba niezadowolona z własnego auta, narzeka, że samochód jest nieekonomiczny (“dużo pali”) i nie nadaje się do jazdy w terenie lub na gorszej nawierzchni podczas wakacyjnych eskapad.

Jak podano w komunikacie, ze względu na te obawy, coraz więcej klientów indywidualnych interesuje się wymianą auta na nowe lub przynajmniej nowsze.

“Jak wynika z przeprowadzonego przez nas badania, 40 proc. klientów przyznaje, że poszukuje auta z uwagi na problemy techniczne obecnie posiadanego pojazdu” - komentuje cytowany w komunikacie Krzysztof Blinowski z platformy Automarket.pl.

Jak wskazano w komunikacie, na wzrost popytu przed wakacjami nakłada się ograniczenie w podaży aut używanych, ponieważ w czasie pandemii firmy mniej chętnie wymieniały samochody na nowe. Ponadto w ubiegłym roku występowały przejściowe ograniczenia produkcji, wynikające z lockdownów i problemów w dostawie komponentów.

“Rynek wyraźnie się zmienia – dostęp do nowszych (do 5 lat) aut jest bardziej ograniczony, a popyt wciąż wysoki, obserwujemy więc wzrost cen. Nawet jednak w takiej sytuacji w branży, na Automarket.pl staramy się stale poszerzać ofertę - na naszej platformie dostępnych jest wiele nowszych samochodów. Porównując dane z końca zeszłego roku oraz te z pierwszego kwartału 2021, obserwujemy duży wzrost zainteresowania klientów. Pomimo pandemii, odnotowujemy kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby zapytań o pojazdy” - dodaje Blinowski.

Jak podaje Automarket.pl w nowej rzeczywistości konsumenci cenią sobie możliwość zdalnych zakupów i spodziewają się, że oferta e-commerce będzie obejmowała coraz więcej dóbr i usług. Branża sprzedaży aut dotychczas opierała się powyższemu trendowi, jednak w drugim roku pandemii już co piąty Polak oczekuje, że będzie miał możliwość zakupu samochodu przez internet.

Według Blinowskiego jeszcze 2-3 lata temu trudno było sobie wyobrazić sytuację, w której klient “wyklikuje” używany samochód z dostawą pod drzwi.

“Tymczasem coraz częściej realizujemy takie transakcje. Na pewno wpływ na to ma nie tylko obawa przed koronawirusem, ale też zmiana oferty. Pojawienie się platformy integrującej finansowanie oraz możliwość zakupu z puli aut, które przeszły szczegółową, wielostopniową kontrolę techniczną i mają roczną gwarancję, po prostu zmienia reguły gry” - dodaje Blinowski.

Badanie na zlecenie Automarket.p przeprowadzone zostało w dniach 13-14 kwietnia 2021 r. przez SW Research metodą wywiadów online (CAWI).(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski