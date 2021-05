W piątek w The National Gallery otwarta dla publiczności zostanie wystawa "Rozmowy z Bogiem: Kopernik Jana Matejki", której głównym elementem jest wypożyczony z Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego obraz "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem". To pierwszy raz, gdy dzieło jakiegokolwiek polskiego malarza trafia do tej najważniejszej brytyjskiej galerii malarstwa.

"The National Gallery prezentuje przede wszystkim sztukę zachodnioeuropejską, ale mamy świadomość, że są inne prądy, bardzo ważne prądy w malarstwie europejskim, które nie były jeszcze reprezentowane. Polska ma bardzo silne własne tradycje malarskie, znaczącą XIX-wieczną szkołę malarstwa" - mówił PAP Finaldi podczas wtorkowego pokazu prasowego wystawy.

Jak wyjaśnił Christopher Riopelle, kurator wystaw malarstwa po 1800 r., wybór Matejki - i tego konkretnie obrazu - jako pierwszego polskiego malarza w The National Gallery był oczywisty. "Matejko jest znaczącą postacią, ale nie jest zbyt znany poza Polską, natomiast Kopernika znają wszyscy i to pomaga" - mówi.

"Kopernik ułatwia zapoznanie publiczności The National Gallery z Matejką. Ten obraz nam pozwala opowiedzieć za jednym razem kilka historii - o Koperniku, o Matejce, o tym, co Matejko o nim mówił, a przy tym to niesamowicie ekspresyjny obraz. Mam nadzieję, że w rezultacie wystawy Matejko stanie się nazwiskiem, które ludzie będą mieli w pamięci" - powiedział Finaldi.

Liczy on, że Matejko przetrze szlaki dla następnych polskich obrazów, choć na razie nie ma konkretnych planów, jakie mogłyby się pojawić w dalszej kolejności. "Myślę, że miałoby sens, aby skoncentrować się na tych aspektach polskiego malarstwa, które są szczególnie charakterystyczne. Druga połowa XIX wieku ma w polskim malarstwie bardzo silną, odrębną tożsamość" - wskazuje dyrektor The National Gallery.

Pochodzący z 1873 roku, mający rozmiary 225 cm na 315 cm obraz "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" Matejko namalował, aby uczcić 400. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Częścią wystawy są także pochodzący z 1543 roku egzemplarz najważniejszego dzieła Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium", który na co dzień znajduje się w Narodowym Muzeum Morskim w Greenwich w Londynie, instrumenty astronomiczne ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autoportret Matejki i studium "Kopernik. Rozmowy z Bogiem" z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawę można będzie oglądać do 22 sierpnia.

Znajdująca się przy Trafalgar Square The National Gallery jest najważniejszą w Wielkiej Brytanii galerią malarstwa i jednym z najliczniej odwiedzanych muzeów na świecie. W jej zbiorach znajduje się ok. 2300 obrazów, głównie malarzy zachodnioeuropejskich, od połowy XIII wieku do roku 1900. Artyści, których dzieła są tam wystawione, to m.in. Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Tycjan, Sandro Botticelli, Jan van Eyck, Claude Monet, Diego Velazquez, Pierre-Auguste Renoir.