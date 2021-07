"Dziś inaugurujemy działalność aplikacji specjalnie przygotowanej dla rodaków wyjeżdzających za granicę - +Polak za granicą+. (...) Ta aplikacja ma służyć pomocą wszystkim osobom, które albo chcą wyjechać za granicę albo już za granicą są" - powiedział na briefingu prasowym wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Podkreślił, że w aplikacji znajdą się m.in. informacje o zasadach wjazdu na teren danego państwa, zasadach przemieszczania się i ograniczeń w tym zakresie oraz o tym, jakie restrykcje mogą być nałożone przez poszczególne państwa np. na osoby niezaszczepione. Wawrzyk podkreślił, że osobom, które już przebywają za granicą, aplikacja umożliwi zlokalizowanie placówek dyplomatycznych.

Wiceminister SZ poinformował też, że resort spraw zagranicznych utrzymuje dotychczasową rekomendację: nie podróżuj, jeżeli nie jest to absolutnie niezbędne, ale wprowadza "pewne modyfikacje tego komunikatu". "Po pierwsze zwracamy uwagę na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń i zachorowań, ale też informacje o nowych wariantach choroby, które występują, pojawiają się na bieżąco" - powiedział.

"Apelujemy o to, by wyjazdy były realizowane przede wszystkim przez osoby zaszczepione, bo zaszczepienie umożliwia bezproblemowy wjazd do danego kraju, bezpieczny i spokojny pobyt, (...) też umożliwia wstęp do szeregu miejsc, gdzie dla osób niezaszczepionych to wejście jest w poszczególnych krajach ograniczone" - kontynuował.

Wawrzyk zwrócił też uwagę, że w kontekście planów wakacyjnych należy pamiętać, iż "sytuacja w związku z pojawieniem się nowych odmian wirusa jest dynamiczna".