Według szacunków HRE Investments, opartych o dane jednego z portali rezerwacyjnych, za nocleg dla dwóch osób w okresie Bożego Ciała, trzeba będzie zapłacić średnio 561 zł. "Są to stawki, na które muszą się przygotować ci, którzy zwlekali z rezerwacją miejsc do ostatniej chwili, czyli rozpoczęli poszukiwania na niespełna tydzień przed długim weekendem" - wyjaśniono.

Oskar Sękowski z HRE Investments wskazał, że mimo rosnących cen "spora część z nas nie zrezygnowała z wypoczynku podczas Bożego Ciała", co sugerują dane na temat obłożenia hoteli i pensjonatów. "Ceny miejsc noclegowych są o prawie 1/3 wyższe niż 2 lata temu" - zauważył.

Najdrożej w Spocie

Najwięcej będzie kosztować Boże Ciało spędzone w nadmorskim uzdrowisku Sopocie. Za dobę w hotelu dwie osoby będą musiały zapłacić tam średnio prawie 780 zł - wskazano w analizie. Dodano, że stawka taka może wynikać m.in. z tego, że większość miejsc jest od dawna zarezerwowana. Na kilka dni przed czerwcowym długim weekendem na chętnych czeka nieco ponad 15 proc. wolnych pokoi.

Na wysokie ceny za nocleg trzeba się też przygotować w Świnoujściu. "W tej kolejnej nadmorskiej miejscowości, na kilka dni przed Bożym Ciałem, średnia stawka za dobę opiewa na prawie 640 zł (za dwie osoby)" - przekazano.

Natomiast w Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu, Świeradowie-Zdroju, Karpaczu, Międzyzdrojach czy Zakopanem przeciętna stawka to ok. 550 zł. Podobnie jak w Sopocie czy Świnoujściu, tak i w tych miejscowościach większość miejsc jest już zarezerwowana - na chętnych czeka od 10-20 proc. wolnych pokoi w hotelach i pensjonatach. Nocleg dla dwóch osób w Wiśle i Krynicy-Zdroju to z kolei wydatek rzędu 430-460 zł za dobę - wskazano w analizie.

Chętnych na nocleg nie brakuje

Jak stwierdził Sękowski, wysokie stawki za noclegi są związane z tym, że chętnych na czerwcowy wypoczynek podczas Bożego Ciała nie brakuje - pomimo rosnących cen za noclegi, wyżywienie, wszelkie atrakcje czy znacznego wzrostu kosztów transportu. "Można więc zaryzykować stwierdzenie, że rosnące koszty życia nie powstrzymały póki co Polaków przed chęcią odpoczynku" - ocenił analityk.

Ekspert zwrócił uwagę, że choć Boże Ciało może być udanym czasem dla hotelarzy, to alarmują oni, że perspektywy na kolejne miesiące nie wyglądają dobrze. "65 proc. obiektów ma zarezerwowanych mniej niż 30 proc. miejsc" – zaznaczył, cytując dane Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco