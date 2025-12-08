Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem, sytuacja pacjentów w polskich przychodniach i szpitalach poprawiła się w ciągu dwóch lat rządów obecnej koalicji. Wyniki badanie nie są najlepsze dla rządu, ponieważ przeważają krytyczne opinie.

Reklama

Z sondażu na temat sytuacji pacjentów w służbie zdrowia wynika, że:

41 proc. badanych odpowiedziało: nie, sytuacja uległa pogorszeniu ,

badanych odpowiedziało: , 38 proc. oceniło, że sytuacja jest taka sama,

oceniło, że sytuacja jest taka sama, 7 proc. respondentów uważa, że sytuacja poprawiła się,

respondentów uważa, że 14 proc. uczestników badania nie miało zdania.

Najgorszą opinię o służbie zdrowia mają osoby między 50. a 59. rokiem życia

RMF FM podaje też, że szczególnie surowo ostatnie dwa lata w ochronie zdrowia oceniają osoby w wieku od 50. do 59. lat. Jak wynika z sondażu co drugi respondent w tej grupie wiekowej uważa, że w ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja pacjentów pogorszyła się.

Najbardziej krytyczni są wyborcy PiS i Konfederacji

Największymi krytykami rządzącej koalicji są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich aż 67 proc. respondentów ocenia, że sytuacja uległa pogorszeniu. Nieco mniej krytyczne nastawienie mają wyborcy Konfederacji, gdzie 57 proc. uważa, że sytuacja uległa pogorszeniu.

Sondaż Opinia24 na zlecenie RMF FM przeprowadzono od 1 do 3 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób.