Co oznacza kwarantanna narodowa?

Wdrożenie narodowej kwarantanny, a więc wprowadzenie - oprócz obecnie obowiązujących obostrzeń gospodarczych - ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi, zapowiadał na początku listopada premier Mateusz Morawiecki. "To będzie oznaczało ograniczenia dotyczące chociażby kolejnych branż. Pewne ograniczenia dotyczące przemieszczania się, to też jest wariant, który jest barny pod uwagę. Czyli te rozwiązania, które obowiązują we Francji, Wielkiej Brytanii, w Portugalii, Hiszpanii, obowiązywały we Włoszech, Belgii" - mówił rzecznik rządu Piotr Müller. Czytaj więcej TUTAJ.

Możliwe scenariusze

Po rekordzie z 5 listopada, gdy w ciągu doby odnotowano 27 143 zakażeń i po raz pierwszy została przekroczona liczba 70 zakażeń na 100 tys., 7-dniowa średnia zakażeń była na poziomie 55 na 100 tys. mieszkańców - wynika z szacunków Forsal.pl. Gdyby takie tempo wzrostu zostało utrzymane, to średni 7-dniowy poziom 70 zakażonych na 100 tys. mieszkańców osiągnęlibyśmy w ciągu tygodnia i zgodnie z zapowiedziami premiera wprowadzona zostałaby kwarantanna narodowa.

Optymistyczny wariant zakładał, że tempo wzrostu zostanie wyhamowane, a wtedy obostrzenia będą mogły zostać złagodzone. Jeżeli liczba przypadków będzie mniejsza - powyżej 25, ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju, będzie możliwość powrotu do zasad obowiązujących w czerwonych strefach. Jeśli wskaźnik będzie większy niż 10, a mniejszy niż 25 - wrócimy do stref żółtych.

Od 11 listopada, gdy 7-dniowa średnia zakażeń na 100 tys. mieszkańców osiągnęła maksymalną wartość 66,8 zakażeń, tygodniowy wskaźnik notuje kolejne spadki. Na tej podstawie minister zdrowia Adam Niedzielski opierał swój optymizm dotyczący poprawy sytuacji pandemicznej. Mamy do czynienia ze stabilizacją dziennej liczby zachorowań na COVID-19, co oznacza, że najgorsze jest już za nami, informował na konferencjach Niedzielski. Zapowiadał jednocześnie, że w najbliższym czasie "nie ma przestrzeni" na poluzowanie obostrzeń. "Jesteśmy w takiej fazie, gdzie ta stabilizacja następuje i możemy się uśmiechnąć i powiedzieć, że to co najgorsze mamy za nami" - mówił Niedzielski. Jednak teraz przestrzeń do luzowania zaczyna być widoczna.

Niestety mimo dobrych danych, w czwartek 17 grudnia, gdy 7-dniowa liczba zakażeń spadła poniżej 10 tys. na dobę, (26 zakażeń na 100 tys. mieszkańców), MZ ogłosiło, że wprowadza narodową kwarantannę, czyli dokładnie odwrotnie, niż sugerują wskaźniki zachorowań. Później resort złagodził retoryką mówiąc o podwyższonym etapie odpowiedzialności, który teraz może być przedłużony. W ostatni piątek rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z Polsat News nie wykluczył, że aktualnie obowiązujące obostrzenia zostaną przedłużone także po 17 stycznia. I ta się stało. W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że obostrzenia obowiązujące w związku z koronawirusem zostają przedłużone do końca stycznia. Jedynym wyjątkiem będzie to że od 18 stycznia dzieci z klas I-III szkoły podstawowej wrócą do stacjonarnej nauki w szkołach.

Zakażenia koronawirusem - średnia z ostatnich 7 dni

Dziś 7-dniowa średnia zakażeń w całej Polsce znajdowała się ponownie na poziomie poniżej 9,4 tys. przypadków na dobę. Według kryteriów rządowych przy obecnym poziomie liczby nowych zakażeń cała Polska powinna być w strefie żółtej, a tylko niektóre powiaty w strefie czerwonej. Dziś tygodniowa średnia liczba zakażeń dla całej Polski spadła z 8 578 do 8 204 przypadków na dobę.

W czwartek resort zdrowia podał, że w ciągu ostatniej doby zakażenie stwierdzono u 9 436 osób. W ostatniej dobie przebadano 79,4 tys. próbek (w tym 13,7 tys. to były testy antygenowe), z których 11,9 proc. dało wynik pozytywny. 7-dniowa średnia zakażeń spadła do 21,4 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Przed tygodniem w piątek 7-dniowy wskaźnik potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem przypadających na 100 tys. mieszkańców był na poziomie 22,2. W sobotę odnotowano wzrost tym razem do poziomu 23,6 na 100 tys. osób. W niedzielę tygodniowa liczba zakażonych przypadająca na 100 tys. mieszkańców była na poziomie 25 przypadków. W poniedziałek 7-dniowa średnia zakażeń utrzymała się na poziomie 25 przypadków na 100 tys. osób. We wtorek spadła do poziomu 24,3 przypadków na 100 tys. osób. W środę tygodniowy wskaźnik zakażeń spadł do 22,4 na 100 tys. mieszkańców.

Rządowe statystyki pokazuję, że poziom przy którym miał być ogłoszony całkowity lockdown, a który rząd nazywa narodową kwarantanną, przynajmniej statystycznie nadal jest daleko. Według tych danych obecnie cała Polska znajduje się w żółtej strefie.

Testy na koronawirusa w Polsce: najnowsze dane

Rośnie liczba wykonywanych testów. Przed tygodniem w piątek MZ podało, że w ciągu ostatniej doby laboratoria zbadały 50,2 tys. próbek (w tym 15,7 tys. to były testy antygenowe), z których 17,5 proc. dało wynik pozytywny. W sobotę MZ podało, że liczba przebadanych testów była na poziomie 58,4 tys. próbek (w tym 15,8 tys. to były testy antygenowe), z których 18,1 proc. dało wynik pozytywny. W niedzielę przetestowano 43,7 tys. próbek (w tym 8,9 tys. to były testy antygenowe), z których 21,5 proc. dało wynik pozytywny. W poniedziałek liczba wykonanych testów zmalała do 26,2 tys. próbek (w tym prawie 6,9 tys. to były testy antygenowe), z których 17,7 proc. dało wynik pozytywny. We wtorek przebadano 50,1 tys. próbek (w tym prawie16 tys. to były testy antygenowe), z których 11,1 proc. dało wynik pozytywny. W środę przebadano 73,9 tys. testów (w tym prawie 13,9 tys. to były testy antygenowe), z których prawie 12,3 proc. dało wynik pozytywny.

W tygodniu, w którym premier ogłaszał, że wejście do strefy 70 zakażeń na 100 tys. jest realnym zagrożeniem, średnia dzienna liczba wykonanych testów była na poziomie powyżej 65 tys. próbek, a 6 listopada nawet ponad 82 tys. Udział próbek pozytywnych był na wyższym poziomie niż obecnie. W ostatnim tygodniu średnio badano około 54 tys. próbek.

Koronawirus w Polsce: wskaźnik zakażeń dla województw

Według danych publikowanych przez MZ, od dawna żadne z województw nie było w czarnej strefie, która wyznacza próg narodowej kwarantanny. Dane statystyczne pokazują, że w czwartek do strefy czerwonej kwalifikowały się cztery województwa, podczas gdy pozostałe dwanaście miało wskaźniki na poziomie poniżej 25 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Najbliżej granicy tak zwanego "bezpiecznika", ale wyraźnie w strefie czerwonej, znajduje się woj. zachodniopomorskie, gdzie 7-dniowy wskaźnik zakażeń wynosił 40,4 na 100 tys. mieszkańców.

Jedenaście województw miało wskaźnik zakażeń na poziomie, który kwalifikuje je do progu żółtego, a jedno nawet poniżej 10 zakażeń na 100 tys. osób, co kwalifikuje je do strefy zielonej. W ciągu ostatnich 7 dni w woj. małopolskim wskaźnik zakażeń był na poziomie 9,3 osób na 100 tys. mieszkańców, czyli na poziomie strefy zielonej.

Listę regionów, które według statystyk MZ mają wskaźnik zakażeń na poziomie strefy żółtej, otwiera woj. świętokrzyskie, gdzie wskaźnik wynosił 10,4 zakażonych na 100 tys. mieszkańców. Na Podkarpaciu wskaźnik kształtował się na poziomie 11,6 przypadków na 100 tys. mieszkańców, na Śląsku 13,8. Na Dolnym Śląsku średnio na dobę koronawirusem zakażało się 14,4 osób na 100 tys. mieszkańców, na Opolszczyźnie wynosił 16,3, a na Lubelszczyźnie 18,2 na 100 tys. osób.

Na Mazowszu średnia tygodniowa liczba zakażeń koronawirusem była na poziomie 19,7 przypadków na 100 tys. mieszkańców. W ciągu ostatnich 7 dni w woj. łódzkim wskaźnik zakażeń był na poziomie 20,1 osób na 100 tys. mieszkańców. W woj. podlaskim w ciągu tygodnia zakażało się średnio w ciągu doby 20,3 osób na 100 tys. mieszkańców, a w woj. lubuskim 22,6. Dziś listę regionów statystycznie kwalifikujących się do żółtej strefy zamyka woj. wielkopolskie z wynikiem 24,6 zakażeń na 100 tys. osób.

Niestety w tej statystyce nie uwzględnione są przypadki, które MZ raportuje jako "bez adresu" i nie wiadomo, w którym województwie należy je uwzględnić. Od zmiany polityki informacyjnej było już ich łącznie 8274, a w ciągu ostatnich 7 dni - 1230 (w tym w piątek 228, w sobotę 217, w niedzielę 220, w poniedziałek 175, we wtorek 109, w środę 178 i dziś 103).