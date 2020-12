Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii - po to, aby uniknąć trzeciej fali koronawirusa - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia był pytany na briefingu prasowym czy będzie przedłużenie obostrzeń związanych z pandemią. Niedzielski podkreślił, że decyzję w tej sprawie podejmie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy premier. "Ale z mojej strony będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a szczególnie tych obostrzeń - przyjrzenie się im, przeanalizowanie, które dotyczą okresu feryjnego - tak, żebyśmy w ferie rzeczywiście zostali w domach i spędzili je bezpiecznie, po to właśnie, by uniknąć trzeciej fali" - powiedział Niedzielski. Dodał, że jeśli ta trzecia fala koronawirusa rozpoczęłaby się z tego poziomu zakażeń, który obecnie notujemy - to według niego już po wynikach "tydzień do tygodnia" widać, że "tempo malenia" nie jest już takie duże jak w drugiej części listopada. "Dlatego będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń do 17 stycznia" - oświadczył Niedzielski. (PAP) autorka: Wiktoria Nicałek, Aleksander Główczewski