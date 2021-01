We Włoszech przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotąd około 180 tys. osób, co daje temu krajowi drugie miejsce w UE pod względem liczby podanych dawek - takie informacje przedstawił we wtorek rząd w reakcji na krytykę w sprawie tempa szczepień.

Gabinet Giuseppe Contego, cytowany przez Ansę, podkreślił, że tylko w poniedziałek we wszystkich regionach zaszczepiono 65 tys. osób. "To rekordowe dane w Unii Europejskiej" - zaznaczono. Według rządu liczby te są satysfakcjonujące. Rada Ministrów zapewniła, że "machina organizacyjna przyspiesza i w ciągu kilku tygodni będzie działać pełnym rytmem". Szef dyplomacji Luigi Di Maio oświadczył w telewizji RAI: "Włochy nie mają opóźnień w sprawie szczepionek; jesteśmy na drugim miejscu po Niemczech". Jednocześnie stwierdził: "Musimy jeszcze bardziej i jak najszybciej przyspieszyć ich podawanie". >>> Polecamy: Hiszpania: Pandemia Covid-19 zlikwidowała ponad 360 tys. etatów. Bezrobocie wynosi 16 proc.