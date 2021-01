Od piątku pacjent od lekarza otrzyma skierowanie na leczenie tylko w formie elektronicznej. Działa ono analogicznie do e-recepty. Lekarz wprowadza wymagane dane pacjenta do systemu gabinetowego podłączonego do platformy e-zdrowie (P1) lub za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl i podpisuje cyfrowo. Papierowe skierowanie pacjent otrzyma tylko w przypadku awarii internetu albo systemu służącego do jego wystawienia.

Jeśli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - dostępne pod adresem pacjent.gov.pl (logowanie po uprzednim założeniu profilu zaufanego, poprzez e-dowód lub bank https://login.gov.pl/login/login?ssot=e02kep6vrijqh8mtr05q) - otrzyma 4-cyfrowy kod, który wysyłany jest do niego SMS-em lub mailem jako załącznik pdf. W przeciwnym wypadku otrzyma wydruk informacyjny. W stanie epidemii można zrealizować e-skierowania bez posiadania podpisanego wydruku informacyjnego po złożeniu stosowanego oświadczenia.

Do specjalisty umówić może się telefonicznie lub w rejestracji podając kod i numer PESEL lub pokazując wydruk informacyjny, z którego placówki posiadające czytniki mogą zeskanować kod kreskowy. E-skierowanie jest automatycznie przypisywanie do wybranej placówki. Nie można go zrealizować w innej.

Świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a pacjent ma do niego dostęp za pośrednictwem swojego IKP. Może tam śledzić historię swojego leczenia.

Pilotaż e-skierowania rozpoczął się w październiku 2018 i zakończył 30 września 2019. W tym czasie wzięło w nim udział blisko 100 placówek. W każdym kolejnym dniu dołączały nowe.

Według danych Centrum e-Zdrowia do 13 listopada 2020 roku lekarze wystawili 3,3 mln e-skierowań, a między 1 a 13 listopada 2020 roku w dzień roboczy średnio 32 tys.