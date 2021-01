Szef Kancelarii Premiera przyznał na środowej konferencji prasowej, że w ostatnim czasie do resortu zdrowia i KPRM wpłynęło szereg uwag i wniosków dotyczących ustalonej kolejności szczepień, m.in. ze strony Rady ds. Medycznych przy Premierze Mateuszu Morawieckim. "Szczególnie dużo takich wniosków dotyczyło preferencyjnego i właściwego potraktowania osób chorych na choroby przewlekłe" - dodał Dworczyk.

Jak mówił, w każdym procesie decyzyjnym mogą pojawić się błędy, które trzeba skorygować. "I dzisiaj korygujemy ten nasz błąd i przedstawiamy zweryfikowany i skorygowany etap pierwszy szczepień przeciw COVID-19. Dokonaliśmy, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej (...), podziału etapu pierwszego na trzy części" - poinformował szef KPRM.

Według niego w części 1A zaszczepieni mają zostać seniorzy powyżej 60 roku życia, w części 1B - osoby z chorobami przewlekłymi (chorzy na nowotwory, osoby po przeszczepach, dializowane), a w części 1C - nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych.

Dworczyk zapowiedział, że wkrótce zmienione zostanie rozporządzenie dotyczące szczepień przeciwko COVID-19.

Szef Kancelarii Premiera zaznaczył, że utrzymana zostaje możliwość wcześniejszego szczepienia, niż to wynika z wieku, dla osób, które posiadają pewne schorzenia. Osoby takie muszą się zgłosić do swego lekarza prowadzącego po skierowanie na szczepienie i wówczas mogą otrzymać zabieg wcześniej.

Dworczyk poinformował ponadto, że w pomoc przy rejestracji seniorów włączy się Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Polityk zaapelował też do seniorów, by w większym niż dotychczas zakresie korzystali z infolinii dedykowanej programowi szczepień. "Ten sposób jest bardziej bezpieczny i prostszy do rejestracji" - podkreślił szef KPRM.

Lista chorób uprawniających do wcześniejszego szczepienia będzie w rozporządzeniu

Lista chorób uprawniających do wcześniejszego zaszczepienia się przeciw COVID-19 będzie zawarta w rozporządzeniu, które obecnie jest jeszcze konsultowane - poinformował w środę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

O listę chorób przewlekłych, które będą uprawniały do wcześniejszego szczepienia się w ramach grupy 1, Dworczyk został zapytany w środę na konferencji prasowej.

"Tę listę będzie można znaleźć w tzw. rozporządzeniu epidemicznym, w którym są wymienione m.in. etapy szczepień i osoby, które w każdym z tych etapów się znajdują" - odpowiedział. Zaznaczył, że nowelizacja rozporządzenia jest jeszcze konsultowana. Dodał też, że dopóki rozporządzenie nie jest przyjęte, są możliwe "drobne korekty".

Prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19, dodał, że lista jest "poważna", a po dokładnej jej analizie okazało się, że prawie 3/4 społeczeństwa powyżej 30. roku życia powinna być szczepiona w pierwszej kolejności.

