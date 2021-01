Przypomniano, że aby na ile jest to możliwe ułatwić seniorom proces rejestracji na szczepienia, tydzień temu uruchomiona została nowa usługa - tymczasowy profil zaufany dla seniorów 80+.

"Tymczasowy PZ jest ważny przez trzy miesiące od potwierdzenia. Mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku, nie wymaga też wizyty w punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem w celu weryfikacji tożsamości przenieśliśmy do internetu" – powiedział cytowany w komunikacie Zagórski.

Dodał, że po potwierdzeniu tymczasowego profilu zaufanego urzędnicy mają możliwość zapisania seniora na szczepienie.

Jak wyjaśnił, aby założyć tymczasowy PZ, należy wejść na stronę GOV.pl, wybrać usługę Załóż profil zaufany, a w niej przycisk „Załóż tymczasowy profil zaufany”. System zapyta, czy mamy ukończone 70 lat. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, obywatel trafi na specjalną ścieżkę postępowania dla seniorów.

"Przez siedem dni w tygodniu grupa specjalnie przeszkolonych urzędników zajmuje się wyłącznie obsługą osób w starszym wieku" – podkreślił.

Tymczasowy profil zaufany można uzyskać pod warunkiem posiadania ważnego, polskiego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatel swoją tożsamość potwierdza w rozmowie wideo. Do rozmowy potrzebne jest urządzenie wyposażone w kamerę oraz mikrofon – telefon, tablet lub laptop. Przygotowując się do spotkania, warto więc skorzystać z pomocy osoby, która na co dzień używa internetu i urządzeń elektronicznych - czytamy w komunikacie.

Resort podał, że wszystkie szczegóły, w tym jak się przygotować do rozmowy z urzędnikiem, są też opisane na stronie GOV.pl.

Wskazał, że termin wideorozmowy można ustalić wg. własnych potrzeb. Są one prowadzone we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8 – 20. Dla osób 80+ i 70+ urzędnik będzie miał zarezerwowane 30 minut (a nie 15 minut, jak w przypadku osób młodszych). Wszystko, by w spokojnej atmosferze potwierdzić profil - czytamy.

Przypomniano, że posiadacz profilu zaufanego może nie tylko zapisać się na szczepienia, ale też załatwiać przez internet dziesiątki spraw urzędowych. W tej chwili PZ ma już ponad dziewięć milionów obywateli.