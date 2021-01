Z danych zgromadzonych przez serwis "Our World in Data", która śledzi proces szczepień na świecie wynika, że Izrael prowadzi w wyścigu do osiągnięcia progu 60-70 proc. zaszczepionych obywateli, potrzebnego do powstrzymania rozprzestrzeniania się Covid-19 w populacji.

Które państwa szczepią najwięcej obywateli? Pod względem liczby podanych szczepionek na 100 osób liderem jest Izrael. Według danych z 25.01 Izrael podał 44,88 dawek na 100 swoich obywateli, łącznie około 3,88 miliona. To najwyższy do tej pory wskaźnik szczepień przeciwko Covid-19. Izrael wyprzedza przy tym znacząco zajmujące drugie miejsce Zjednoczone Emiraty Arabskie, w których na 100 mieszkańców podano 25 dawek szczepionki. Na terenie Starego Kontynentu najwyższy wskaźnik szczepień notuje Wielka Brytania, gdzie na 100 mieszkańców podano 10 dawek szczepionki. W Stanach Zjednoczonych do tej pory wykonano 22,7 mln szczepień, co dało wskaźnik na poziomie 6,87 dawki na 100 osób. Szczepienia na Covid-19: jak Polska wypada na tle świata? Dane prezentowane przez serwis „Our World in Data” pokazują skumulowane dawki szczepionki przeciw COVID-19 podane na 100 osób, czyli to co polskie Ministerstwo Zdrowia nazywa liczbą wykonanych szczepień. Liczba ta jest sumą pojedynczych dawek szczepionki podanych pacjentom i może nie równać się całkowitej liczbie zaszczepionych osób, w zależności od konkretnego schematu dawkowania. W przypadku szczepionki Pfizer / BioNTech do uzyskania pełnej odporności wymagane jest podanie dwóch dawek. Ile osób w Polsce przyjęło szczepionkę przeciw koronawirusowi? [DANE Z 26.01] Zobacz również Polska w tym zestawieniu znalazła się na 24. miejscu z wskaźnikiem wykonanych szczepień na poziomie 1,87 dawki na 100 pacjentów (707 474 dawki). 25 stycznia liczba zaszczepionych osób wynosiła w naszym kraju 659,7 tys. osób, co stanowi 1,7 proc. populacji. TL Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję