Jak podkreśliła organizacja, maseczki gwarantując ochronę przed koronawirusem stanowią zarazem poważne obciążenie dla środowiska.

Co miesiąc na całym świecie używa się ich 129 miliardów - wynika z obliczeń specjalistów w dziedzinie ekologii. Sumując zużycie jednorazowych maseczek w szkołach we Włoszech stwierdzili, że co tydzień są to 33 miliony.

Eksperci organizacji Altroconsumo przetestowali 80 próbek jednorazowych maseczek, dystrybuowanych we włoskich szkołach. Zapewnili, że po pięciu praniach w pralce w temperaturze 60 stopni pozostały one niezmienione. Przeprowadzone następnie badania potwierdziły, że dalej są w dobrym stanie i zapewniają ochronę sanitarną.

Włoskie stowarzyszenie zaznaczyło, że podobne testy zostały przeprowadzone we Francji, gdzie stwierdzono, że maseczki chirurgiczne mogą być używane nawet 10 razy po kolejnym praniu nie tracąc swej skuteczności.

“Rezultaty naszych analiz powinny skłonić do przemyślenia sposobu użycia jednorazowych maseczek i zredukować ich marnowanie” - powiedział Ivo Tarantino z włoskiego stowarzyszenia konsumenckiego.