Prof. Horban zapytany w TVN 24, czy minister zdrowia wyda rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych, odpowiedział: "Mam nadzieję, że tak będzie. Tak."

"Oprócz tego, że pan minister wyda rozporządzenie, to jest jeszcze apel do państwa, aby do tego rozporządzenia się jeszcze zastosować" - zaznaczył. Dodał, że minister informację w sprawie maseczek chirurgicznych poda w piątek.

"Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem" - wyjaśnił.

Prof. Horban wyraził zaniepokojenie, że pod koniec przyszłego tygodnia dzienna liczba zakażeń może sięgnąć 10–15 tys. Wówczas – jego zdaniem – należałoby rozważyć powrót do poprzednich obostrzeń.(PAP)