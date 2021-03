Kampania szczepień przeciw koronawirusowi we Francji jest zbyt powolna, by zmniejszyć liczbę przyjmowanych do szpitali pacjentów z Covid-19 – uważa szef działu matematycznego modelowania chorób zakaźnych w paryskim Instytucie Pasteura, Simon Cauchemez.

Członek Rady Naukowej w wywiadzie dla dziennika „Le Figaro” mówi, że szczepienia „spowalniają nieco krążenie wirusa”, ale na obecnym etapie nie wystarczą, by zahamować epidemię. Wzmocniona ochrona osób starszych i szczepienia nie są wystarczające, aby ograniczyć zakażenia w innych grupach ludności – dodaje Couchemez. Instytut Pasteura szacuje, że 25 proc. osób w wieku 20-30 lat przeszło już zakażenie koronawirusem, a w grupie 50-59 lat - 15 proc. osób. „Obostrzenia takie jak godzina policyjna to za mało” – ocenia ekspert. Przez pandemię ponad 131 mln osób na świecie popadło w biedę [RAPORT] Zobacz również Lockdown we Francji Rząd zdecydował w czwartek o wprowadzeniu lokalnego locdownu w 16 departamentach kraju, w tym w Paryżu, od piątku od północy. Nowe obostrzenia dotyczą około 21 mln obywateli Francji. Od początku kampanii szczepień we Francji wykonano ogółem 8 142 266 szczepień. Pierwszą dawką zaszczepiono 5 748 698 osób (czyli 8,6 proc. populacji i 10,9 proc. dorosłych), a 2 393 568 również drugą (3,6 proc. populacji i 4,6 proc. dorosłych) – wynika z ostatnich dostępnych danych ministerstwa zdrowia. Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)