Serbia i Malta to jedyne dwa europejskie kraje, w których dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymało ponad 10 procent ludności - podał w poniedziałek serwis Our World In Data z siedzibą na Uniwersytecie Oksfordzkim. Polska w tym zestawieniu jest na 10. pozycji (5,2 proc.)

Według serwisu w Serbii, zamieszkanej przez niespełna siedem mln ludzi, dwoma dawkami zaszczepionych jest 12,7 proc. społeczeństwa. Na Malcie, gdzie mieszka nieco ponad 500 tys. osób, dwie dawki preparatu otrzymało 11,1 proc. ludzi. Trzecie miejsce w tej statystyce zajmuje Turcja (ponad 82 mln mieszkańców) - 8,2 proc. zaszczepionych dwoma dawkami. Polska w tym zestawieniu jest na 10. pozycji (5,2 proc.). Dalej są m.in. Wielka Brytania (5 proc.), Włochy (4,8 proc.), Niemcy (4,6 proc.), Szwecja (4,5 proc.), Francja (4 proc.). Pod względem szczepień co najmniej jedną dawką zdecydowanym liderem w Europie jest Wielka Brytania - tam ponad 33 mln osób otrzymało pierwszy zastrzyk preparatem na koronawirusa. Druga jest Turcja (ponad 14,5 mln), trzecie Niemcy (12,3 mln). Polska jest na ósmej pozycji (ponad 5,7 mln). Polecamy: Prof. Gierlak: za 4-5 tygodni, odporność populacyjna będzie na poziomie 45-50 proc.