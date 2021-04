Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" w dniach 9–10 kwietnia wynika, że 34,8 proc. ankietowanych wypowiada się pozytywnie o działaniach rządu w sprawie pandemii. 12,3 proc. oceniło działania rządu w walce z pandemią bardzo dobrze.

"Zdecydowanie więcej jest opinii krytycznych. To aż 33,1 proc., co jest najwyższym wynikiem w sondażu, ocenia te działania jako raczej złe. A za bardzo złe 23,3 proc. respondentów. W sumie oceny negatywne stanowią ponad 56 proc. odpowiedzi"- czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej".

Według "Rz", oceny wobec działań rządów zmieniają się z wiekiem. Jak czytamy, "najbardziej krytyczne są osoby między 18. a 39. rokiem życia – zwłaszcza studenci, a także osoby zarabiające między 3 a 4 tys. zł." Najmniej – osoby starsze.

"Oceny działań rządu w ostatnim miesiącu uległy minimalnej poprawie. Podobne pytanie zadaliśmy bowiem ankietowanym w drugiej połowie marca, tuż po wprowadzeniu lockdownu. Wówczas działania rządu zdecydowanie dobrze oceniało 11,3 proc. ankietowanych, natomiast bardzo źle – 21,1 proc. respondentów"- podał dziennik.

Zdaniem "Rz", prawdopodobnie wpływ na oceny miała trzecia fala pandemii koronawirusa. Dziennik wskazuje, że obecnie, choć dynamika dziennej liczby zakażeń nieco maleje, to wciąż ogromnym problemem jest rosnąca hospitalizacja osób zakażonych koronawirusem, a także wysoka liczba zgonów.

"W tej sytuacji nie dziwi wciąż wysoki odsetek osób, które chcą się zaszczepić. Według najnowszego sondażu IBRiS zamierza to zrobić 60 proc. ankietowanych. Dla porównania według identycznego badania z początku lutego chęć zaszczepienia wyraziło ponad 64 proc. Z tym, że w obecnym badaniu występuje także wysoki odsetek osób, które już zostały zaszczepione – to 17,5 proc."- czytamy.

Jak wynika z sondażu, wśród wyborców opozycji niemal co piąta osoba otrzymała już szczepionkę, podczas gdy wśród osób głosujących na Zjednoczoną Prawicę było to 9 proc.

"W obecnym badaniu ponad 20 proc. ankietowanych podkreśla, że szczepić się nie zamierza. Tyle samo osób powiedziało, że zdecydowanie nie zamierza się szczepić, jak i że raczej się nie zaszczepi. W poprzednim badaniu grupa sceptyków była wyższa o 2 pkt proc. Przy czym zmniejszyła się grupa tych umiarkowanych"- napisano.