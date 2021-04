„Rząd zdecydował o dalszym łagodzeniu restrykcji po zaszczepieniu 3,5 mln osób. Jeśli osiągniemy ten próg - a mam nadzieję, że może to nastąpić w połowie przyszłego tygodnia, w środę-czwartek - będzie można otworzyć tarasy i odzyskamy kawałek dawnego życia” – powiedział Orban w opublikowanym nagraniu.

Dodał, że aby ułatwić sytuację pracownikom gastronomii, zostanie skasowana opłata od tarasów.

Rząd zdecydował też, że 19 kwietnia zostaną otwarte przedszkola i powrócą do sal lekcyjnych uczniowie niższych klas szkół podstawowych. „W starszych klasach pozostanie nauczanie zdalne w domu. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej pójdą do szkoły wraz z uczniami szkół średnich 10 maja” – oznajmił Orban.

Szef kancelarii premiera Gergely Gulyas w zeszłym tygodniu zapowiedział otwarcie szkół 19 kwietnia. Dzień później Orban powiedział, że szkoły średnie zostaną otwarte dopiero po zakończeniu matur, 10 maja.

Z sondażu przeprowadzonego przez Związek Zawodowy Pedagogów i Ośrodek Badawczy 21, a opublikowanego we wtorek, wynika, że 87 proc. nauczycieli nie chciałoby wrócić do prowadzenia zajęć w szkołach 19 kwietnia, gdyż ich zdaniem jest to przedwczesne. 54 proc. zapewniło jednak, że jeśli zapadnie taka decyzja, będą prowadzić lekcje.

Według stanu ze środy na Węgrzech zaszczepiono dotąd co najmniej jedną dawką ponad 3,037 mln osób (na ponad 9,7 mln mieszkańców), a prawie 1,3 mln także drugą dawką. Minister zasobów ludzkich Miklos Kasler podał we wtorek, że zaszczepiono już co najmniej jedną dawką prawie 89 proc. pedagogów.

Na Węgrzech trzecia fala epidemii jest w szczytowej fazie i liczba nowych ofiar śmiertelnych nadal jest wysoka – w ciągu ostatniej doby zmarło 285 chorych na Covid-19. Spada natomiast wyraźnie liczba nowych zakażeń koronawirusem i w środę zanotowano też po raz pierwszy od dawna spadek liczby aktywnych infekcji.