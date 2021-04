Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk wyjaśniał we wtorek, zapowiadając regulację, że rozwiązanie jest związane m.in. z aktualnym etapem programu szczepień. Wieczorem na Twitterze Dworczyk napisał, że rząd nie tylko przyspiesza zapisy, ale także dostosowuje system do bieżącej sytuacji ułatwiając zaszczepienie.

W nowym zmienionym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawarto przepis, zgodnie z którym w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, będzie możliwe szczepienie każdej osoby pełnoletniej – niezależnie od zamieszczenia tej osoby w wykazie uprawnionych do szczepień – która zgłosi się do podmiotu szczepiącego.

Rozporządzenie zawiera ponadto modyfikacje o charakterze porządkującym przepisy dotyczące przekraczania granicy państwa oraz skorelowanego z tym obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Chodzi m.in. o kwestię przekazywania przez Straż Graniczną danych osób poddawanych obowiązkowej kwarantannie albo izolacji przewoźnikom lotniczym.

Regulacja wprowadza ponadto możliwość korzystanie z usług hotelarskich m.in. przez inspektorów dozoru jądrowego w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych oraz osoby uczestniczące w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego.

Możliwość skorzystania z usług hotelarskich otrzymują na mocy rozporządzenia osoby zdające oraz uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego. Uzasadnione jest koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji działań związanych z organizacją egzaminów czeladniczych i egzaminów mistrzowskich wobec zbliżającego się terminu zakończenia nauki zawodu uczniów III klas branżowych szkół I stopnia.

Rozporządzenie wyłącza z zakazu organizacji zgromadzeń m.in. szkoleń lub egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Z zakazu organizacji zgromadzeń wyłączone zostają również szkolenia i przeszkolenia związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o bezpieczeństwie morskim. Chodzi min. o umożliwienie morskim jednostkom edukacyjnym prowadzenie szkoleń i przeszkoleń dla marynarzy w okresie pandemii. Także egzaminy czeladnicze i egzaminy mistrzowskie zwolnione będą z zakazu organizacji zgromadzeń.

W rozporządzeniu przewidziano ponadto dodanie do katalogu podmiotów, które mogą zostać poddane szczepieniu przeciwko COVID-19, obok członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodników przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, również członków sztabów szkoleniowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, członków sztabów szkoleniowych zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz członków Misji Olimpijskiej i Misji Paraolimpijskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.