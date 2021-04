"Przesuwamy cel, takie są realia, jednocześnie nie zmniejszamy ambicji. Oznacza to, że latem szczepienia przyspieszą" - ogłosiła na konferencji prasowej minister do spraw socjalnych Lena Hallengren.

Jako powód opóźnień wskazano zmniejszone dostawy preparatów oraz ograniczenie szczepień preparatem AstraZeneki do osób w wieku powyżej 65 lat, a także wstrzymanie stosowania preparatu Johnson & Johnson w związku z analizą możliwych skutków ubocznych przez Europejską Agencję Leków.

Wpływ na mniejsze tempo szczepień ma również problem z dotarciem z informacją do wielu grup imigrantów. Z opublikowanego w czwartek raportu wynika, że najniższy odsetek zaszczepionych przeciw Covid-19 występuje wśród seniorów urodzonych w Afryce Północnej (59 proc.) oraz w pozostałej części tego kontynentu (44 proc.). Wyszczepialność wśród urodzonych w Szwecji osób w wieku powyżej 80 lat wynosi 91 proc.

Początkowo władze szwedzkie twierdziły, że możliwe będzie zaszczepienie wszystkich dorosłych osób do połowy czerwca.

Do tej pory 2,4 mln mieszkańców Szwecji (30 proc.) otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Są to przede wszystkim osoby starsze, ich opiekunowie oraz personel medyczny.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)