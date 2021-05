Rejestracja osób na szczepienie przeciw COVID-19 od kwietnia uwalniana jest sukcesywnie. W sobotę mogą to zrobić trzy roczniki 1997, 1998 i 1999, czyli osoby w wieku 22, 23 i 24 lat oraz wszyscy ci, których grupa wiekowa już ruszyła, a nie zrobili tego jeszcze.

W niedzielę przyjdzie czas na ostatnie roczniki uwzględnione w kalendarzu szczepień. To osoby w wieku od 18 do 21 lat, czyli te, które przyszły na świat w latach 2000-2003. Oznacza to, że od 9 maja e-skierowanie będzie miał już każdy pełnoletni Polak.

E-skierowania wystawiane są w systemie automatycznie, zgodnie z harmonogramem szczepień. Skierowanie to obecnie mają wystawione już wszystkie osoby w wieku 22 lat i starsze, jak również osoby pełnoletnie, pod warunkiem, że na początku roku zadeklarowały taką wolę na stronie pacjent.gov.pl.

Osoby z wystawionym e-skierowaniem mogą zapisać się na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień. Zapisy rozpoczynają się od północy na stronie pacjent.gov.pl lub od godz. 6.00 za pośrednictwem infolinii 989.