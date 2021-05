W opublikowanym raporcie wskazano, że w momencie, gdy pandemia rozpoczęła się na początku 2020 roku, "brakowało szczegółowych planów awaryjnych, aby zarządzać rozwijającą się sytuacją". Wśród tych braków wskazano problemy z identyfikowaniem, kto potrzebuje osłony, z odpowiedzią na zakłócenia w szkolnictwie, wystąpiły też problemy z programami wsparcia zatrudnienia, do których nie kwalifikowało się aż 2,9 mln osób.

NAO stwierdza, że komunikacja ze strony rządu nie zawsze była jasna i terminowa, czego przykładem jest fakt, iż wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zmieniły się 30 razy do końca lipca ubiegłego roku. Wskazano również, że nie zawsze istniała przejrzystość w kwestii przyznawania kontraktów na dostawę środków ochrony osobistej.

Wskazano, że problemy takie jak niezreformowany system opieki społecznej, przestarzałe systemy informatyczne, presja finansowa na świadczenia publiczne i niedobory siły roboczej będą wymagały długoterminowych rozwiązań.

NAO ostrzega, że setki miliardów funtów wydanych do tej pory w odpowiedzi na pandemię mogą mieć wpływ na długoterminową stabilność finansów publicznych. W roku finansowym 2020-21 brytyjski rząd zapożyczył się na kwotę 303 mld funtów - to najwyższa kwota w stosunku do dochodu narodowego od 1946 roku

Ale w raporcie przyznano też, że były też przykłady "imponujących reakcji" zarówno na szczeblu krajowym i lokalnym, takich jak udane wprowadzenie programu szczepień przeciw Covid-19.

"Pandemia Covid-19 wymagała od rządu odpowiedzi na wyjątkowo wymagające i szybko zmieniające się zagrożenie. Z sukcesów i porażek w reakcji rządu można się wiele nauczyć, a niniejszy raport jest naszym pierwszym wkładem w ten proces. Zastosowanie tych lekcji jest nie tylko ważne dla pozostałych faz obecnej pandemii, ale powinno również pomóc lepiej przygotować Wielką Brytanię na przyszłe sytuacje kryzysowe" - oświadczył szef NAO Gareth Davies.

W zeszłym tygodniu brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział, że niezależne śledztwo w sprawie reakcji rządu na pandemię rozpocznie się wiosną 2022 roku.