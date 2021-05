Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna pod bezpłatnym numerem 800 137 200. Pacjenci otrzymają tam niezbędną pomoc medyczną od godz. 18.00 do 8.00 oraz w weekendy i święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące.

Wiceminister zdrowia na briefingu prasowym zwróciła uwagę, że "cały czas zdarzają się sytuacje, kiedy ludzie z błahymi powodami udają się do szpitalnego oddziału ratunkowego blokując jednocześnie miejsca dla osób, które są w stanie zagrożenia życia".

Dodała, że teleplatforma ma więc na celu usprawnienie systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom w dostępie do lekarza.

"NFZ utworzył platformę, na którą można dzwonić w godzinach, kiedy POZ-y nie działają i uzyskać profesjonalną usługę medyczna. Na platformie będą pracowali profesjonaliści medyczni, którzy będą w stanie udzielić porady medycznej, będą mogli wystawić receptę, skierowanie czy zwolnienie lekarskie, więc nie trzeba będzie przemieszczać się, iść do placówki nocnej pomocy lekarskiej, tylko będzie można zadzwonić i uzyskać profesjonalną pomoc medyczną" – powiedziała Goławska.

Wiceminister wskazała, że jest to pierwszy etap zapowiadanego w Polskim Ładzie projektu dotyczącego rozszerzenia i usprawnienia nocnej opieki medycznej.

"Będziemy dalej wdrażać kolejne narzędzia, rozwiązania techniczne, technologiczne, które będą usprawniały system opieki zdrowotnej oraz będą ułatwiały dostęp do opieki lekarskiej" – powiedziała.

P.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak wskazał, że teleplatforma jest skierowana do pacjentów ubezpieczonych w Polsce, będzie ona jednak obsługiwana w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

"Teleplatforma to jest numer, pod który należy zatelefonować i uzyskać pierwszą poradę. Odbierze telefon pielęgniarka lub położna, która zada nam kilka kontrolnych pytań i zadecyduje, czy może nam poradzić wystawiając skierowanie, receptę, czy może połączy z lekarzem, który bardziej szczegółowo zapozna się ze stanem naszego zdrowia" – powiedział Nowak.

Połączenie z numerem TPK – 800 137 200 – jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

Po połączeniu, pacjent usłyszy krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Po jego odsłuchaniu, pacjent będzie mógł wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja.

W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie, której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, pielęgniarka lub położna zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwie zespół ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.