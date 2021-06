Dotychczas najwyższym bilansem zakażeń w trzeciej fali pandemii w Wielkiej Brytanii był ten z czwartku, gdy informowano o 16,7 tys. nowych przypadkach, a zaledwie dziewięć dni temu po raz pierwszy od końca lutego ponownie przekroczony został poziom 10 tys. zakażeń w ciągu doby. Za szybki wzrost zakażeń odpowiada wariant Delta, który po raz pierwszy został zidentyfikowany w Indiach i który w Wielkiej Brytanii całkowicie już wyparł poprzednie warianty.

Bilanse zgonów nie rosną tak szybko jak zakażeń, choć ten podany w sobotę jest drugim najwyższym od początku maja, a o ile jeszcze kilka tygodni temu przeważały jednocyfrowe, to teraz częściej się zdarzają dni, gdy rejestrowanych jest kilkanaście lub ponad 20 zgonów.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,72 mln infekcji koronawirusem, z powodu których zmarło 128 089 osób. W obu przypadkach jest to siódma co do wielkości liczba na świecie.

Do piątku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dostało ponad 44 mln osób, a drugą - ponad 32,2 mln. Stanowi do odpowiednio 83,7 proc. oraz 61,2 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

We Francji z powodu wariantu Delta zmarły dwie pierwsze osoby

Władze medyczne odnotowały w sobotę dwa pierwsze zgony spowodowane wariantem Delta koronawirusa. Te dwie osoby w wieku 42 i 60 lat nie były szczepione, a ich stan zdrowia „wyróżniał się czynnikami ryzyka”, podają lekarze.

Wariant Delta reprezentuje obecnie od 9 do 10 proc. przypadków koronawirusa we Francji, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem.

Regionalna Agencja Zdrowia (ARS) w Gers w regionie Oksytanii w południowo-zachodniej części kraju ogłosiła natychmiastowy plan zapobiegawczy w celu uniknięcia powrotu epidemii w regionie.

„Wirus nie zatrzymuje się na granicach departamentów” – zakomunikował w sobotę ARS, przypominając, że sąsiadujący z Gers departament Landes „odnotowuje znaczny wzrost liczby osób zakażonych tym wariantem”. ARS wezwał lokalnych mieszkańców do masowego udziału w testach przesiewowych i szczepieniach.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2128 osób. W szpitalach zmarło 12 pacjentów z Covid-19. Liczba ofiar od początku pandemii wzrosła do 110 980 – podała w sobotę Agencja Zdrowia publicznego (SPF).

W szpitalach leczonych jest 9024 pacjentów, 1349 na oddziałach intensywnej opieki.