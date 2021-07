Kwarantanna powoduje izolację, co szczególnie źle wpływa na dzieci i młodzież szkolną. W przypadku uczniów jest też dodatkowym obciążeniem dla rodziców. Nie zawsze jednak jest konieczna, bo nie wszyscy, którzy zetknęli się z osobą zakażoną, sami zostali zainfekowani. Potwierdzają to badania specjalistów University of Oxford, którymi objęto 200 tys. uczniów oraz 20 tys. osób personelu szkół. Wykazano, że wykonywane codziennie szybkie testy o 39 proc. zmniejszają absencje w szkołach.

Badanie to ma „przełomowe znaczenie” – twierdzi Susan Hopkins, przewodnicząca grupy doradców medycznych NHS Test and Trace. „Poszukiwaliśmy bezpiecznej alternatywy dla kwarantanny i to badanie przekonuje, że izolacja w szkole nie jest konieczna” – podkreśla wypowiedzi dla BBC News.

Specjaliści University of Oxford podzielili badane osoby i szkoły na dwie grupy. W jednej stosowano kwarantannę wobec osób, które miały bliski kontakt z zakażonymi, w drugiej zamiast izolacji zastosowano codziennie szybkie testy przed wejściem do szkoły. Negatywny wynik pozwalał uczniom i nauczycielom normalnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych.

Stwierdzono, że w obu grupach poziom transmisji SARS-CoV-2 jest podobny. A szybkie testy mają tę zaletę, że nie wymagają izolacji uczniów, jak też nauczycieli oraz innych pracowników placówek w razie bliskiego kontaktu z zakażonymi. U 98 proc. poddanych obserwacji osób, które zetknęły się z zakażonymi, nie stwierdzono COVID-19. Poziom zakażeń wśród nauczycieli i innych pracowników był niższy niż wśród uczniów i utrzymywał się na podobnym poziomie jak w całej populacji.

Brytyjscy specjaliści przyznają, że szybkie testy są obarczone błędem, jednak są na tyle wystarczające, żeby wyłapać zdecydowaną większość osób zakażonych SARS-CoV-2. Jedynie te osoby były izolowane z zajęć szkolnych.

Te badania „to dobra wiadomość dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli” – stwierdził jeden z ich autorów dr David Eyre z University of Oxford. „Potwierdziły one wcześniejsze obserwacje, że większość dzieci, które w szkole zetknęły się z osobami zakażonymi koronawirusem, nie ulegają infekcji” – dodał. (PAP)

Autor: Zbigniew Wojtasiński