Wiele miejsc, które są popularne wśród niemieckich urlopowiczów znajduje się w tych trzech regionach, na przykład całe wybrzeże Morza Śródziemnego z Cannes i Niceą, Prowansja lub duże miasta Marsylia i Tuluza.

Zmieniona klasyfikacja wchodzi w życie w niedzielę. Oznacza to, że wjeżdżające z tych regionów do Niemiec osoby, które nie mogą przedstawić świadectwa szczepienia lub świadectwa rekonwalescencji zostaną poddane kwarantannie trwającej co najmniej pięć dni. Francuskie terytoria zamorskie: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St. Martin i St. Barthelemy są również uważane za obszary wysokiego ryzyka.

Poza Europą niemiecki rząd sklasyfikował także inne kraje jako obszary wysokiego ryzyka, m.in.: Algierię, Bangladesz, Kazachstan, Maroko, Meksyk, Tajlandię.

Z drugiej strony po spadku liczby zakażeń Holandia nie jest już przez Niemców uważana za obszar wysokiego ryzyka.