W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej szef MZ mówiąc o strukturze zachorowań zaznaczył, że "tej chwili dominującą grupą, jeśli chodzi o zakażenia, są osoby poniżej 70 roku życia".

"W grupie osób powyżej 70 roku życia mamy jedynie 12 proc. nowych zakażeń" - poinformował szef MZ. Zwrócił uwagę, że w tej grupie jest najwyższy w Polsce poziomem zaszczepienia - "sięga on blisko 80 proc.".

Powiedział, że biorąc pod uwagę skalę zakażeń, obecna sytuacja jest analogiczna do tej, jaka była jak w maju - tak samo jak wówczas jest każdego dnia już ponad 600 zakażeń. Różnica jest natomiast taka, że "mamy zdecydowanie mniejszą liczbę zgonów. W maju, kiedy mieliśmy odczynienia z tą samą liczbą zakażeń, liczba zgonów wynosiła ok. 100. W tej chwili tych zgonów mamy mniej, niż 10, średnia tygodniowa wynosi 9" - poinformował Niedzielski. Wyjaśnił, że jest to efekt szczepień.

Zaznaczył, że "wskaźnik R wynosi obecnie 1,25". "W ostatni czasie ma on stabilny poziom 1,26-1,25. To oznacza, że będziemy mieli do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego" - powiedział.

Mówiąc o średniej zajętości łóżek szpitalnych szef MZ poinformował, że nagorzej sytuacja wygląda w województwie lubelskim i podkarpackim, które też mają najniższy poziom wyszczepienia.

Resort poinformował w poniedziałek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6140 łóżek i 596 respiratory.

"Średnia zajętość łóżek z covidem kraju wynosi 17 proc., zaś "w woj. lubelskim i podkarpackim te wielkości przekraczaj 30 proc." - powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że "w skali kraju dzienny przyrost hospitalizacji wynosi 50 osób. "Prognozujemy, że mniej więcej do połowy października będziemy mieli zapełnione 3 200 łóżek" - zapowiedział szef MZ.

Wskazał, że szczepienia dają ewidentną ochronę. "Udział osób zaszczepionych w nowych zakażeniach wynosi 0,9 proc., czyli 99,1 proc. nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni" - poinformował Niedzielski. Zaznaczył, że podobna prawidłowość dotyczy zgonów". "Udział osób, które zostały zaszczepione, a umarły z powodu COVID-19 wynosi 1,8, czyli 98 proc. zgonów od stycznia br. to są zgony osób, które nie zostały zaszczepione".

Zgodnie z poniedziałkowymi danym MZ - badania potwierdziły 363 nowe zakażenia koronawirusem, nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. Nowe zakażenia, dotyczą osób z województw: mazowieckiego (64), lubelskiego (42), małopolskiego (39), wielkopolskiego (29), łódzkiego (28), śląskiego (27), podkarpackiego (24), zachodniopomorskiego (24), pomorskiego (19), lubuskiego (14), podlaskiego (14), dolnośląskiego (10), świętokrzyskiego (8), warmińsko-mazurskiego (6), opolskiego (4), kujawsko-pomorskiego (2).

9 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

w szpitalach jest 1070 chorych z COVID-19, w tym 113 pacjentów podłączonych do respiratorów. Tydzień temu, 13 września, hospitalizowanych było 704 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu, 6 września - 529 osób. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek