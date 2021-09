Praca w Szwajcarii a ubezpieczenie zdrowotne

Zaraz po sprowadzeniu się do Szwajcarii czeka cię wiele spraw do załatwienia. Jak tylko znajdziesz mieszkanie i dostaniesz do ręki umowę o pracę, musisz udać się do urzędu gminy, by uzyskać zameldowanie oraz złożyć dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na pobyt w Szwajcarii. Od momentu zameldowania w gminie masz 90 dni na wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewni ci dostęp do podstawowej opieki medycznej. Te 90 dni to czas na wybranie szwajcarskiej Kasy Chorych i modelu ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że obowiązek płacenia składek ubezpieczeniowych rozpoczyna się zawsze od daty meldunku w gminie. Dlatego warto wybrać ubezpieczenie jak najszybciej po zameldowaniu, ponieważ Kasa Chorych naliczy składki wstecz (od daty meldunku). Zanim podpiszesz umowę z wybraną Kasą Chorych, możesz korzystać z karty EKUZ.

Dlaczego EKUZ nie wystarczy?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, który uprawnia cię do korzystania z opieki medycznej w Szwajcarii na koszt polskiego NFZ. Możesz jednak na jej podstawie uzyskać pomoc lekarską jedynie w ograniczonym zakresie i tylko będąc czasowo za granicą.

Przy stałym pobycie wymagane jest posiadanie umowy z lokalnym ubezpieczycielem – musi ją podpisać każdy mieszkaniec kraju bez względu na obywatelstwo, również osoby niepracujące. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne warto wykupić jak najwcześniej, ponieważ karta EKUZ w Szwajcarii nie pokryje wszystkich kosztów leczenia – w przypadku choroby będziesz musiał dopłacić nie tylko do transportu karetką, ale nawet do pobytu w szpitalu.

Jakich formalności należy dopełnić?

Chcąc wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii, najpierw musisz wybrać Kasę Chorych. Porównanie ofert poszczególnych ubezpieczycieli ułatwiają porównywarki internetowe, jednak skorzystanie z nich wymaga dobrej znajomości języka oraz wiedzy na temat działania lokalnej opieki zdrowotnej. Poza tym różne Kasy Chorych wymagają różnych dokumentów od osób ubiegających się o ubezpieczenie. Dlatego przed przystąpieniem do wyboru ubezpieczenia i Kasy Chorych warto skonsultować się z doświadczonym doradcą ubezpieczeniowym, który pomoże w rejestracji i przygotowaniu odpowiednich dla danej Kasy Chorych dokumentów oraz będzie służył wsparciem przy uzupełnianiu potrzebnych do ubezpieczenia formularzy.

Czym są szwajcarskie Krankenkasse?

Służba zdrowia w Szwajcarii zorganizowana jest inaczej niż w Polsce. Aby korzystać z usług medycznych, należy bowiem wybrać konkretną Kasę Chorych – Krankenkasse. Jest ich kilkadziesiąt – różnice dotyczą zakresu dodatkowych usług, okresu ubezpieczenia, ale także cen – i są one dość znaczące, bo sięgają nawet 40%. Jeśli zatem chcesz oszczędzić, warto dokładnie porównać oferty.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne – co obejmuje?

Jak już wspomnieliśmy, w Szwajcarii obowiązkowe jest podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (Grundversicherung). Zapewnia ono dostęp do ograniczonego zakresu usług – głównie wizyt u lekarza pierwszego kontaktu oraz pomocy w razie choroby.

Wysokość miesięcznych opłat zależy od wybranego modelu opieki lekarskiej oraz tzw. franczyzy, czyli udziału własnego w kosztach leczenia. Jeśli wybierzesz niską składkę miesięczną, będziesz musiał więcej dopłacać do usług medycznych i na odwrót – jeśli składka będzie wysoka, koszty korzystania leczenia będą niższe.

Dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe – dlaczego warto?

Ponieważ podstawowe ubezpieczenie zapewnia mały zakres usług, większość osób decyduje się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono dobrowolne i daje możliwość dopasowania zakresu opieki dokładnie do swoich potrzeb. Możesz dokupić np. polisę zapewniającą leczenie w szpitalach na terenie całego kraju, a nie tylko w swoim kantonie, albo refundację okresowych badań nieobjętych bazowym pakietem. Choć wiąże się to z większą składką miesięczną, będziesz spać spokojniej – w razie problemów ze zdrowiem nie będzie trzeba bowiem płacić bardzo wysokich kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Czy znasz już odpowiedzi na swoje pytania?

Jeśli w ciągu 90 dni od daty meldunku w Gminie nie wybierzesz Kasy Chorych i nie podpiszesz umowy ubezpieczeniowej, gmina może zrobić to za ciebie, co niekoniecznie będzie korzystne dla Twojej kieszeni. Samodzielny wybór ubezpieczyciela oraz określenie wysokości franszyzy może być jednak trudnym zadaniem, jeśli dopiero poznajesz realia życia w Szwajcarii.