Z opublikowanego we wtorek późnym wieczorem cotygodniowego raportu wynika, że odnotowano sześcioprocentowy wzrost liczby potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie. Rozwój zachorowań można zaobserwować w obu Amerykach, Europie i Azji.

Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Rosji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie liczba zgonów spowodowanych Covid-19 wzrosła o 67 proc. w Norwegii i o 38 proc. na Słowacji.

W zeszłym tygodniu na świecie odnotowano 3,3 mln nowych zakażeń, z czego 2,1 mln w Europie, oraz ok. 50 tys. zgonów związanych z Covid-19. We wszystkich regionach świata poza Europą liczba zgonów związanych z Covid-19 utrzymuje się na stałym poziomie bądź spada.

To siódmy z kolei tydzień, gdy obserwuje się wzrost infekcji w Europie. WHO zalicza do tego regionu świata 61 państw, których terytoria sięgają Rosji i Azji Środkowej. Już wcześniej alarmowano, że Europa jest epicentrum trwającej pandemii.

W zeszłym tygodniu Austria, Holandia i niektóre inne kraje europejskie ponownie wprowadziły pewne środki zaradcze w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa. Wielka Brytania postanowiła wprowadzić dawki przypominające szczepienia dla każdego obywatela powyżej 40. roku życia. (PAP)