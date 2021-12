Rzecznik Ministerstwa Zdrowia w środę na briefingu mówił m.in. nowym wariancie koronawirusa SARS-CoV-2, nazwanym omikron.

Reklama

"Nie mamy na dzień dzisiejszy w Polsce żadnego przypadku nowej mutacji. Obecnie sekwencjonowane są dwie próbki pobrane od pacjentów zakażonych wirusem. Są to dwie próbki, w których podejrzewamy, że może to być ta mutacja, ale są to na razie tylko podejrzenia" - poinformował rzecznik MZ.

"W ciągu najbliższych, zapewne 48 godzin będziemy znali już wyniki sekwencjonowania. Pamiętajmy, że sekwencjonowanie jest to trochę dłuższy proces niż samo potwierdzenie obecności wirusa w organizmie" - zaznaczył Andrusiewicz. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka