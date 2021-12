Wariant delta i niechęć do szczepień odpowiadają za wzrost liczby zgonów na Covid-19 w bieżącym roku, Gates napisał na swoim blogu we wtorek. Mimo wszystko współzałożyciel Microsoftu optymistycznie patrzy na 2022 roku. „Myślę, że ostra faza pandemii zakończy się w 2022 roku.” – uważa miliarder.

Reklama

Swoimi przewidywaniami dzieli się w czasie, gdy na świecie rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa Omikron, a w USA liczba zakażeń zbliża się do 50 milionów.

„Nie ma wątpliwości, że wariant Omicron budzi niepokój.” — napisał Gates. „Ale oto, co wiemy: świat jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z potencjalnie zjadliwszymi wariantami niż w jakimkolwiek innym momencie pandemii”. Gates oszacował, że chociaż obecnie Sars-CoV-2 jest około 10 razy bardziej śmiertelny niż grypa, szczepionki i leki przeciwwirusowe mogą zmniejszyć zagrożenie zgonem o 50 proc. „Społeczeństwa nadal będą od czasu do czasu odnotowywać epidemie, ale dostępne będą nowe leki, które mogą zwalczyć większością przypadków, a szpitale będą w stanie poradzić sobie z chorymi.”

Kłopotliwe social media

Gates poruszył w swoim wpisie również kwestię dezinformacji i roli, jaką odegrała w zniechęcaniu do ludzi do szczepień. Wezwał do wprowadzenia regulacji informacji w mediach społecznościowych.

Miliarder wyraził również smutek z powodu rozwodu z Melindą Gates.

Para ogłosiła w maju, że rozstała się po 27 latach małżeństwa. W następstwie pojawienia się tej informacji głośno zaczęło być o niewierności i długotrwałych napięciach między nimi. Pojawiło się również pytanie, w jaki sposób para dalej poprowadzi swoją filantropijną działalność wartą 50 miliardów dolarów. Gates powiedział, że nadal wspólnie prowadzą swoją fundację i „odnaleźli nowy dobry rytm pracy”.

„Nie mogę zaprzeczyć, że był to dla mnie rok wielkiego osobistego smutku. Przystosowanie się do zmian nigdy nie jest łatwe, bez względu na to, co to jest. Byłem pod wrażeniem tego, jak odporni byli moi bliscy – zwłaszcza moje dzieci – w tym trudnym czasie.” – poinformował Gates.