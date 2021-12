„Delaware, Hawaje, Massachusetts, New Jersey, Nowy Jork i Portoryko są wśród obszarów, które zgłosiły więcej przypadków koronawirusa w ciągu ostatniego tygodnia niż wcześniej w jakimkolwiek innym siedmiodniowym okresie” – zauważa dziennik „New York Times”.

Reklama

Gazeta zwraca uwagę na łatwość, z jaką Omikron rozprzestrzenia się po kraju. Dziesiątki milionów Amerykanów wciąż nie zaszczepiły się przeciw Covid-19, eksperci biją więc na alarm z powodu potencjalnego przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Ostrzegają też, że może nastąpić wiele zgonów.

„W piątek, zanim jeszcze w związku świątecznymi przerwami w raportowaniu danych zaczęły wpływać dzienne liczby nowych przypadków, siedmiodniowa średnia krajowa przekroczyła 197 tys. Stanowi to wzrost o 65 proc. w ciągu 14 dni. Liczba zgonów wzrosła w tym czasie o 3 procent, do średniej siedmiodniowej wynoszącej 1,34 - wyliczył nowojorski dziennik w oparciu o własną bazę danych.

W nieco mniejszym tempie rosną w USA wskaźniki hospitalizacji z powodu koronawirusa.

Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork informował, że w związku z Omikronem od 5 grudnia w stanie czterokrotnie wzrosła liczba hospitalizowanych dzieci z Covid-19. Blisko połowa z nich była w wieku poniżej 5 lat i nie kwalifikowała się do szczepień.

Według amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) osoby nieszczepione są pięć razy bardziej narażone na zakażenie i 14-krotnie bardziej na śmierć w porównaniu z zaszczepionymi.

W podobnym tonie wypowiadał się w niedzielę w stacji ABC główny doradca Białego Domu ds. medycznych Anthony Fauci.

„Szczególnie martwimy się o tych, którzy są w grupie nieszczepionych. (…) Dziesiątki milionów Amerykanów, którzy kwalifikują się do szczepienia, nie zostali zaszczepieni. To oni są najbardziej narażeni, gdy mamy taki wirus jak Omikron, który wyjątkowo skutecznie doprowadza do zakażenia” - ocenił.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)