Lek - jak podała EMA - jest przeznaczony do leczenia łagodnego i umiarkowanego zakażenie COVID-19 u dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i starszych o masie ciała co najmniej 40 kg), u których występuje "wysokie ryzyko progresji do ciężkiego COVID-19".

EMA oceni korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem Paxlovid i może wydać opinię "w ciągu kilku tygodni", w zależności od tego, czy przedstawione dane dot. preparatu są wystarczająco solidne.

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do obrotu, po opinii EMA, podejmuje Komisja Europejska.

Paxlovid został już zatwierdzony w USA, Wielkiej Brytanii i Izraelu.