Nad długoterminowym badaniem pracowali holenderscy specjaliści wspólnie z ekspertami Big Data Institute w Oxfordzie. O odkryciu poinformowano w czwartek w czasopiśmie naukowym „Science”.

U osób zakażonych wariantem VB odnotowano cztery razy większy poziom wiremii. Układ odpornościowy takich pacjentów słabnie szybciej, co daje większe ryzyko na rozwój AIDS.

Według specjalistów, którzy pracowali przy badaniu, nowy wariant nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego. Zdaniem naukowców na wariant VB działa terapia antyretrowirusowa.

„Najgorszy scenariusz" według naukowca

Chris Wymant, główny autor badania cytowany przez Financial Times, uważa, że „najgorszym scenariuszem byłoby pojawienie się wariantu, który łączyłby wysoką zjadliwość oraz wysoką zdolność przenoszenia z odpornością na leczenie”. Jak dodał, wariant VB „ma z tych właściwości tylko dwie pierwsze”.

Wariant VB zidentyfikowano podczas międzynarodowego projektu „Beehive”. Monitorowano próbki z państw europejskich oraz Ugandy. VB został wykryty u 17 osób pod koniec 2018 r. 15 próbek pochodziło z Holandii, co skłoniło zespół do analizy kolejnych materiałów (tym razem od 6700 osób). Badanie ujawniło kolejne 92 przypadki zakażenia VB. Według przypuszczeń odkryty szczep wirusa HIV mógł krążyć w Holandii już w latach 90.

W jaki sposób powstał wariant VB? Tego nie wykazała analiza, zdaniem naukowców VB mógł ewoluować w przypadku osoby z wirusem HIV, która przeszła długą infekcję.

Coraz większy problem w USA...

Joel Wertheim, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, który nie był zaangażowany w badania dotyczące wariantu VB, stwierdził, że HIV staje się bardziej zjadliwy w USA, problem w tej kwestii ma za to zmniejszać się w Ugandzie. Co odpowiada za takie zmiany? Dotychczas biologiczne przyczyny tej sytuacji nie zostały wyjaśnione. „HIV i pandemia SARS-CoV-2 pokazują, w jaki sposób wirusy mogą i będą rozwijać wyższą zjadliwość, gdy są faworyzowane przez dobór naturalny” – ocenił Wertheim.

Według specjalistów odkrycie jest ostrzeżeniem w odpowiednim czasie. Eksperci nawiązali do dyskusji ws. prawdopodobnej ewolucji wirusa SARS-CoV-2.

Wiele osób mówi, że SARS-CoV-2 będzie „ewoluować, by z czasem stać się łagodniejszym” – podkreślił Wymant. Jak dodał, „to, czego naprawdę potrzebujemy, to więcej przykładów tego, co robią wirusy w prawdziwym świecie”. Specjalista zaznaczył, iż nie należy uznawać za pewne tego, że SARS-CoV-2 stanie się łagodniejszy.