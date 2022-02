Nowa fala zakażeń wariantem koronawirusa Omikron nadchodzi nad Europę Wschodnią - poinformowała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wzywając władze państw regionu, by zwiększyły wysiłki na rzecz szczepień przeciw Covid-19.

"Wzywam rządy i służby odpowiedzialne za zdrowie do przeanalizowania na poziomie lokalnym przyczyn mniejszego poziomu szczepień, braku ich akceptacji społecznej i w oparciu o konkretne dane i kontekst, opracowania metod interwencji mających na celu pilne zwiększenie poziomów zaszczepień" - oświadczył dyrektor WHO na Europę dr Hans Kluge. Reklama Ekspert wskazał, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba nowych przypadków SARS-CoV-2 podwoiła się w Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Rosji i na Ukrainie. Ponadto dr Kluge zwrócił uwagę, że w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kirgistanie, Uzbekistanie i na Ukrainie mniej niż 40 proc. osób powyżej 60. roku życia jest w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19. "Tak jak przewidywaliśmy, fala Omikronu zmierza w kierunku Europy Wschodniej, gdzie w dziesięciu państwach regionu już wykryto ten wariant" - przekazał w oświadczeniu szef regionalny WHO. Agencja Reutera zauważa, że doniesienia pojawiły się w momencie, gdy kilka innych państw regionu, w tym Polska i Czechy, zapowiedziały znoszenie restrykcji covidowych w przyszłym miesiącu, jeżeli utrzyma się obecny trend dziennych zakażeń SARS-CoV-2.