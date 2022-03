Naukowcy z George Washington University donoszą, że w największym badaniu tego rodzaju aspiryna okazała się pomocna w leczeniu pacjentów z Covid-19. Chodzi o osoby hospitalizowane, ale z umiarkowanie ciężką postacią choroby.

„To nasze trzecie badanie i kulminacja 15 miesięcy pracy, w ramach której sprawdzono wpływ podawania aspiryny na pacjentów przyjmowanych do szpitala z powodu Covid-19” - mówi prof. Jonathan Chow, autor pracy opublikowanej w piśmie „JAMA Network Open”.

„Cały czas odkrywamy, że podawanie aspiryny wiąże się z lepszymi wynikami leczenia i mniejszą śmiertelnością hospitalizowanych pacjentów. Co więcej, jest ona niedroga, łatwo dostępna, a to ważne w tych częściach świata, w których kosztowne leki mogą nie być osiągalne” - dodaje specjalista.

W badaniu uczestniczyło ponad 100 tys. z umiarkowanie ciężkim Covid-19 hospitalizowanych w 64 ośrodkach. Według wyliczeń naukowców leczenie 63 osób aspiryną zapobiegało jednemu przypadkowi śmierci. Aspiryna pomagała szczególnie osobom starszym i z towarzyszącymi schorzeniami.

„Badanie to jest kluczowe dla zaopatrzenia lekarzy w skuteczną i łatwo dostępną metodę leczenia Covid-19 zmniejszającą śmiertelność osób przyjmowanych do szpitali i pomagającą ludziom w powrocie do zdrowia po potencjalnie wyniszczającej chorobie” - twierdzi dr Keith Crandall, współautor publikacji.

Marek Matacz