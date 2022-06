Finansowanie szczepionek chroniące przed rakiem szyjki macicy nie ma szczęścia: najpierw plan na to, jak to zrobić, znalazł się w projekcie, który przepadł jeszcze jesienią zeszłego roku w batalii politycznej. Chodziło o projekt wprowadzający m.in. możliwość sprawdzania przez pracodawców testów na COVID-19, a to się nie podobało części posłów, którzy skutecznie go zablokowali. W efekcie ustawa, o którą toczyły się walki w piku pandemii, nie weszła w życie.